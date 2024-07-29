Какой сегодня день: 29 июля

Знаете ли вы, что 29 июля 1954 года впервые была опубликована первая часть трилогии Дж. Толкина «Властелин колец»? О том, чем еще ознаменован этот день, — в справке Sputnik.
Что произошло 29 июля
В 1836 году в Париже на площади Звезды торжественно открылась Триумфальная арка.
В 1907 году в Великобритании была основана организация бойскаутов.
В 1939 году постановлением верховного Совета БССР Менск был переименован в Минск.
В 1974 году на канале NBC состоялся дебют программы «Угадай мелодию».
В 1981 году в Лондоне состоялась свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер.
Также 29 июля отмечается Международный день тигра.
Кто родился 29 июля
Художник Иван Айвазовский (1817−1900).
Итальянский диктатор Бенито Муссолини (1883−1945).
Актер Павел Кадочников (1915−1988).
Композитор Игорь Крутой (1954).
Гимнастка Нелли Ким (1957).
Биатлонист Тарьей Бё (1988).
29 июля в православном календаре
В этот день православные чтут память священномученика Афиногена, епископа Пидахфойского, и десяти учеников его.
Именины
29 июля именины у Якова, Петра, Федора, Павла, Ивана, Валентины, Юлии и Алевтины.