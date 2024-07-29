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Какой сегодня день: 29 июля

Этот день является 211-м в григорианском календаре. До конца года остается 155 дней.

Знаете ли вы, что 29 июля 1954 года впервые была опубликована первая часть трилогии Дж. Толкина «Властелин колец»? О том, чем еще ознаменован этот день, — в справке Sputnik.

Что произошло 29 июля

В 1836 году в Париже на площади Звезды торжественно открылась Триумфальная арка.

В 1907 году в Великобритании была основана организация бойскаутов.

В 1939 году постановлением верховного Совета БССР Менск был переименован в Минск.

В 1974 году на канале NBC состоялся дебют программы «Угадай мелодию».

В 1981 году в Лондоне состоялась свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер.

Также 29 июля отмечается Международный день тигра.

Кто родился 29 июля

Художник Иван Айвазовский (1817−1900).

Итальянский диктатор Бенито Муссолини (1883−1945).

Актер Павел Кадочников (1915−1988).

Композитор Игорь Крутой (1954).

Гимнастка Нелли Ким (1957).

Биатлонист Тарьей Бё (1988).

29 июля в православном календаре

В этот день православные чтут память священномученика Афиногена, епископа Пидахфойского, и десяти учеников его.

Именины

29 июля именины у Якова, Петра, Федора, Павла, Ивана, Валентины, Юлии и Алевтины.