Депутаты предложили ограничить переработки сотрудников 120 часами в год

Работодателям хотят предложить учет времени, затрачиваемого сотрудниками на переработки. Соответствующую норму могут включить в Трудовой кодекс, если будет принят законопроект, который сегодня вносится в Государственную думу. «Российская газета» ознакомилась с текстом законодательной инициативы.
Сейчас в Трудовом кодексе есть понятие ненормированного рабочего дня. Это особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к дополнительной работе. Но в отличие от сверхурочных работ, предполагающих повышенную оплату или предоставление дополнительного времени отдыха, продолжительность ненормированного рабочего дня законодательно не ограничена.
«Необходимость» и «эпизодичность» привлечения к выполнению трудовых функций за пределами установленной для работников продолжительности рабочего времени являются оценочными категориями, приблизительные ориентиры по которым ни законодательно, ни судами не установлены. В качестве компенсации за работу с ненормированным рабочим днем статья 119 ТК РФ предусматривает предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, продолжительность которого определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка, но не может быть менее трех календарных дней. При этом законодательно не устанавливается никакой связи между фактически отработанным временем за пределами рабочего дня и продолжительностью предоставляемого за это работнику дополнительного отпуска. Трехдневный отпуск может получить как работник, ни разу не привлекавшийся к работе после окончания своего рабочего времени, так и тот, который значительно «переработал», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
При этом, как уточняют депутаты, зачастую трудовые споры между работником и работодателем возникают не из-за ненормированного рабочего дня, а по причине отсутствия учета фактически отработанного времени. А работодатели, со своей стороны, часто злоупотребляют своими полномочиями, вынуждая сотрудников фактически жить на работе. Как следует из опроса сервиса «Суперджоб», больше 50% опрошенных указали, что регулярно перерабатывают. В 2024 году, по сведениям портала «Работа.ру», в 60% компаний работники регулярно оставались на работе за рамками трудового дня. Согласно международным исследованиям, россияне в среднем тратят на работу дополнительных 21,2 часа в месяц.
В то же время, врачи считают, что переработки негативно сказываются на здоровье: возрастает риск развития инсульта на 35%, смерти от ишемической болезни сердца на 17%, повышается производственный травматизм.
Как поясняет один из авторов законопроекта, глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, инициатива призвана ограничить недобросовестных работодателей и обязать их вести учет переработок сотрудников. Общее время ненормированного рабочего времени предлагается ограничить 120 часами в год. А дополнительные дни отпуска предоставлять в прямой зависимости от количества переработок.