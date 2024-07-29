Депутаты предложили ограничить переработки сотрудников 120 часами в год

«Необходимость» и «эпизодичность» привлечения к выполнению трудовых функций за пределами установленной для работников продолжительности рабочего времени являются оценочными категориями, приблизительные ориентиры по которым ни законодательно, ни судами не установлены. В качестве компенсации за работу с ненормированным рабочим днем статья 119 ТК РФ предусматривает предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, продолжительность которого определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка, но не может быть менее трех календарных дней. При этом законодательно не устанавливается никакой связи между фактически отработанным временем за пределами рабочего дня и продолжительностью предоставляемого за это работнику дополнительного отпуска. Трехдневный отпуск может получить как работник, ни разу не привлекавшийся к работе после окончания своего рабочего времени, так и тот, который значительно «переработал», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.