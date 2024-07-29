Полвека борьбы с террором: легендарному спецназу 50-лет

Сотрудники группы «А» участвовали в боевых действиях в Афганистане, в двух военных кампаниях на Северном Кавказе, локальных конфликтах на территории Советского Союза и РФ, в более чем тысяче специальных операций и оперативных мероприятий. Группа «А» принимала участие в освобождении заложников в Буденновске в июне 1995 года, в Театральном центре на Дубровке в Москве в октябре 2002 года, в школе № 1 в Беслане в сентябре 2004 года и других операциях. Как вспоминают ветераны «Альфы», то, что подразделение в 98 году стало частью единого центра спецназа, было требование времени и личным решением Владимира Путина, который предвидел развитие ситуации. В 1998-м еще никто подумать не мог, что не пройдет и четыре года, как террористы появятся почти в центре Москвы — на Дубровке. Как раз тогда стало понятно, что силами одной «Альфы» не удалось бы справиться с задачей по освобождению театрального центра. А еще через два года уже практически был сломан хребет террористам на территории Чечни. При этом уже и армия, и спецназ ФСБ наработали определенный опыт и знали, как с ними бороться. И в последующем были ликвидированы такие одиозные фигуры, как Басаев и Масхадов.