Полвека борьбы с террором: легендарному спецназу 50-лет

Люди из стали и кевлара, одно из лучших спецподразделений в мире, опыт которого изучают и активно используют не только другие российские, но и иностранные силовые структуры. Все это — про легендарную группу «Альфа», ныне управление «А» Центра специального назначения ФСБ России.
29 июля ветераны и действующие сотрудники празднуют 50-летний юбилей своего уникального подразделения.
Корреспонденту «РГ» не раз доводилось встречаться и общаться с сотрудниками «Альфы» и ее командирами в мирной и не совсем обстановке. Видел непосредственно и боевую работу на Северном Кавказе «альфовцев» и «вымпелов» (сотрудники управления «В» ЦСН ФСБ. — Ред.), в том числе во время терактов. До сих пор в глазах стоят, как в замедленной съемке, события 3 сентября 2004 года, когда после взрыва в спортзале школы в Беслане, захваченной террористами, спецназовцы ЦСН сразу без подготовки пошли в школу. Не на штурм — они начали выносить и выводить заложников — детей и взрослых, прикрывая их своими телами от пуль бандитов, которые стреляли в спину. Некоторые из них, даже получив несколько ранений, все в крови, продолжали возвращаться назад в горящее здание под шквальным перекрестным огнем.
В этот день ЦСН ФСБ понес самые большие в своей истории потери — погибло 10 спецназовцев, трое сотрудников Управления «А» и семеро из Управления «В»…
А начиналась история группы «А» еще в начале 70-х годов прошлого века. Решение о создании особого спецподразделения было принято руководством КГБ после террористического акта на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене, жертвами которого стали 11 членов израильской сборной.
В итоге 29 июля 1974 года совершенно секретным, особой важности приказом председателя КГБ СССР Юрия Андропова была создана группа «А». По всем правилам секретного делопроизводства он был исполнен только в рукописном виде. В преддверии летних Олимпийских игр 1980 года в Москве возникла необходимость иметь подразделение антитеррора, готовое к решению задач повышенной сложности.
Первоначально группа «А» насчитывала 30 человек — начальник, его заместитель и четыре смены по семь человек. Первый набор состоял из сотрудников Седьмого управления КГБ. Первым командиром был назначен Герой Советского Союза полковник, впоследствии — генерал-майор, Виталий Бубенин.
Изначально спецподразделение входило в Пятый отдел Седьмого управления КГБ, в начале 1990-х годов оно было передано в подчинение Главному управлению охраны России — ныне Федеральная служба охраны. Сотрудники “Альфы” получили дополнительные задачи по обеспечению личной безопасности высших лиц государства. В 1995 году “Альфа” вошла в состав Федеральной службы безопасности. С 1998 года Управление “А” является частью Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России.
Сотрудники группы «А» участвовали в боевых действиях в Афганистане, в двух военных кампаниях на Северном Кавказе, локальных конфликтах на территории Советского Союза и РФ, в более чем тысяче специальных операций и оперативных мероприятий. Группа «А» принимала участие в освобождении заложников в Буденновске в июне 1995 года, в Театральном центре на Дубровке в Москве в октябре 2002 года, в школе № 1 в Беслане в сентябре 2004 года и других операциях. Как вспоминают ветераны «Альфы», то, что подразделение в 98 году стало частью единого центра спецназа, было требование времени и личным решением Владимира Путина, который предвидел развитие ситуации. В 1998-м еще никто подумать не мог, что не пройдет и четыре года, как террористы появятся почти в центре Москвы — на Дубровке. Как раз тогда стало понятно, что силами одной «Альфы» не удалось бы справиться с задачей по освобождению театрального центра. А еще через два года уже практически был сломан хребет террористам на территории Чечни. При этом уже и армия, и спецназ ФСБ наработали определенный опыт и знали, как с ними бороться. И в последующем были ликвидированы такие одиозные фигуры, как Басаев и Масхадов.
Сегодня в целом весь Центр специального назначения ФСБ России — это один из передовых отрядов силовых структур.
«Без ложной скромности можем сказать, что мы всегда были первыми и во всех силовых структурах сегодня равняются на нас. При этом мы за здоровую конкуренцию между подразделениями различных ведомств, которые, в свою очередь, мы все считаем нашими боевыми братьями», — поделились с корреспондентом «РГ» сотрудники спецподразделения.
Как вспоминает Герой России Валерий Канакин, отдавший тридцать пять лет службы «Альфе», где он прошел путь от рядового бойца до командира, каждый из сотрудников группы был, что называется, штучным товаром и самостоятельной боевой единицей. Но при этом их готовили прежде всего к работе в команде. По его словам, когда он пришел в «Альфу», командир Геннадий Николаевич Зайцев учил молодых сотрудников, что работа в группе вовсе не приключения, не трюкачество в стиле киношного агента 007, а кропотливый труд. Который требует знаний, упорства до стертых в кровь ног и закушенных от боли губ и простой человеческой порядочности, без которой невозможно долго продержаться в таком боевом коллективе. Прежде всего учили сохранять свою жизнь и жизнь боевых товарищей, ну и, конечно, гражданских лиц. Даже террориста по возможности надо было брать живым.
Если говорить об одном из первых командиров «Альфы» — Герое Советского Союза Геннадие Зайцеве, это действительно без преувеличения живая легенда спецназа — во всех специальных подразделениях антитеррора страны его называют не иначе, как «командир командиров». Этой весной в широкий прокат во всех кинотеатрах страны вышел автобиографический фильм «Командир» о Зайцеве и группе «А».
«Хотя в этом фильме нет стрельбы направо и налево — это не боевик, но в нем показана абсолютная правда. Я хотел бы, чтобы его посмотрели как можно больше школьников. Фильм способен заразить многих ребят, и они тоже захотят пойти служить в аналогичное подразделение», — поделился с «РГ» после премьеры своими впечатлениями Геннадий Николаевич.
Что касается качеств, которые необходимы будущим кандидатам, то, по глубокому убеждению заслуженного командира, спецназовцем может быть только тот молодой человек, который, попав в сложную ситуацию, способен ее тщательно проанализировать, сделать правильный вывод и действовать самостоятельно, когда команды сверху не будет.
К слову, за те 11 лет, когда Зайцев руководил группой «А», были проведены десятки боевых операций по освобождению заложников, и все они — без потерь, как среди сотрудников, так и гражданских.
«Российская газета» присоединяется к поздравлениям всех сотрудников и ветеранов группы «А» и Управления «А» ЦСН ФСБ России с юбилеем. Возвращайтесь живыми!