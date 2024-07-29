Миссия исполнима: Летучая в гонке на яхтах, Николь Шерзингер в Баку

Само водное состязание стартовало в четверг. 25 и 26 июля на базе яхт-клуба в Пестово состоялся первый этап. Команды, в числе которых были знаменитости, блогеры и профессиональные яхтсмены, встретились, чтобы побороться за 3,5 млн рублей. Неопытные в деле звездные участники перед регатой проходили тренировки под руководством мастера спорта по парусному спорту и члена сборной России с 2008 по 2023 год Константина Носова. А уже во время самой гонки им приходилось выполнять и скрытые задания на пути к финишу.