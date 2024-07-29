Миссия исполнима: Летучая в гонке на яхтах, Николь Шерзингер в Баку

Почти весь свет отечественного шоу-бизнеса прошлую неделю провел в Баку на музыкальном фестивале Dream Fest. На одной сцене выступали и российские, и зарубежные звезды — Николь Шерзингер, Эмин Агаларов, Джейсон Деруло, Люся Чеботина, Си Си Кетч, Jony и многие другие. Тем временем на родине звезда сериала «Ольга», актриса Ксения Суркова, телеведущие Лена Летучая и Марика Кравцова пытались совладать со стихией в гонках на яхтах. А Вован из сериала «Реальные пацаны», он же актер Владимир Селиванов и исполнитель под псевдонимом VAVAN, отмечал в Москве день рождения сольным концертом. «Известия» — о светских событиях прошлой недели.
Во вторник, 23 июля узкий круг светской публики позволил себе вольность — сбежать на несколько часов от суеты рабочих будней на летний бранч в Anchovy’s Club. Поводом стали коллаборация заведения с яхт-клубом Tenzor Sailing Club и брендом Zasport, а также старт Парусной Медиа Лиги.
Это было своего рода препати. В рыбной брассерии встретились актриса Ксения Суркова, которая побеседовала со светским обозревателем «Известий» о сложностях и тонкостях актерской профессии, блогеры Павел Камин, Маргарита Иноземцева с семьей, профессиональный скейтбордист Антон Звягинцев и другие. Отведали мортаделлу из осьминога, чебуреки с крабом и креветкой, осьминог-доги и другие яства. В подарок получили брендированные поло для предстоящего соревнования.
Само водное состязание стартовало в четверг. 25 и 26 июля на базе яхт-клуба в Пестово состоялся первый этап. Команды, в числе которых были знаменитости, блогеры и профессиональные яхтсмены, встретились, чтобы побороться за 3,5 млн рублей. Неопытные в деле звездные участники перед регатой проходили тренировки под руководством мастера спорта по парусному спорту и члена сборной России с 2008 по 2023 год Константина Носова. А уже во время самой гонки им приходилось выполнять и скрытые задания на пути к финишу.
В первом этапе приняли участие телеведущие Елена Летучая с супругом, Марика Кравцова, актеры Ксения Суркова, Лев Черепанов, Вячеслав Морозов, чемпионка России по сноуборду Ольга Смешливая и многие другие. Впрочем, игра эта вдолгую. Второй этап состоится в конце августа, а Гранд-Финал — только в ноябре в Сочи.
В пространстве СТУДИО в четверг, 25 июля собрались поклонники фэнтези. Там в узком кругу прошла закрытая презентация аудиокниги «Препараторы. Зов ястреба», премьера которой состоялась в HiFi-стриминге «Звук». Бестселлер российской писательницы Яны Летт озвучили Лиза Янковская, Артем Быстров, Анастасия Скорик, Александр Гаврилин и Анастасия Шумилкина. В тематических декорациях гостям читали отрывки и угощали морозными коктейлями, вдохновленными сюжетом произведения.
Завершала неделю светская Москва 28 июля в VK Gipsy. Обычно вытянуть героев хроники куда-либо в выходной день после насыщенных будней, а тем более в преддверии понедельника — задача непростая. Но в данном случае повод был особый. Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов, ныне музыкант, выступающий под псевдонимом VAVAN, собрал друзей на собственный день рождения. 39-летие он отметил еще 22 июля в узком кругу, а для большой компании решил устроить сольный концерт.
Поздравить артиста пришли и поклонники и коллеги по творческому цеху. Одним из первых пожаловал Тарзан. В подарок принес картину, которую написал сам специально для именинника. Игорь Ознобихин, игравший участкового в «Реальных пацанах», принес книгу. Среди гостей были актеры Армен Бежанян, Эльдар Калимулин, Сергей Пиоро, блогер Helen Yes.
На сцене VAVAN появился в игривом летнем костюме и в сопровождении команды музыкантов. Программу начал со знакомой всем фанатам песни «Мы вообще крутые».
Больших светских ивентов на прошлой неделе в Москве было заметно меньше. Российский звездный десант провел это время в солнечном Баку. На каспийском побережье, в городе-курорте Sea Breeze шесть дней подряд гремел международный музыкальный фестиваль Dream Fest. Его лайн-ап объединил сразу несколько музыкальных поколений: от Люси Чеботиной, Мота и Jony до Си Си Кетч и легендарных The Jacksons.
В первый день фестиваль раскачивал прилетевший из США Джейсон Деруло. Фанатами исполнителя хитов Wiggle и Whatcha Say оказались не только миллениалы и поколение TikTok, где в свое время завирусились треки Деруло, но и старожилы российской эстрады: продюсер Яна Рудковская даже специально поменяла билеты, чтобы успеть на сет исполнителя.
Не обошла мероприятие и ностальгия по эстетике 80-х и 90-х, захватившая все сферы культуры. Солист Modern Talking Томас Андерсон исполнил всеми любимые Cheri Cheri Lady, Brother Louie и You’re My Heart, You’re My Soul, а Доктор Албан по-настоящему погрузил в атмосферу летнего фестиваля: 10-тысячная толпа ревела в ночи It’s My Life под проливным дождем, позабыв о дождевиках и зонтах.
Главной же интригой всего Dream Fest стала бывшая вокалистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер. До последнего момента не было ясно, сколько песен исполнит артистка, будут ли среди них хиты группы и в каком наряде она появится (и появится ли вообще) на красной дорожке, предшествующей каждому дню фестиваля.
Как и подобает диве, Шерзингер вышла на сцену в завершающем блоке предпоследнего дня. Около полуночи певица поднялась на сцену в облегающем черном платье с декольте в отделке из драгоценных камней. Певица исполнила три композиции под аккомпанемент композитора Дэвида Фостера. Шерзингер спела дуэтом с Эмином Агаларовым, и, конечно же, окончательно свела публику с ума, исполнив Don’t Cha.