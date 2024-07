Миссия исполнима: Летучая в гонке на яхтах, Николь Шерзингер в Баку

Не обошла мероприятие и ностальгия по эстетике 80-х и 90-х, захватившая все сферы культуры. Солист Modern Talking Томас Андерсон исполнил всеми любимые Cheri Cheri Lady, Brother Louie и You’re My Heart, You’re My Soul, а Доктор Албан по-настоящему погрузил в атмосферу летнего фестиваля: 10-тысячная толпа ревела в ночи It’s My Life под проливным дождем, позабыв о дождевиках и зонтах.