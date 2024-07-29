«У современных исполнителей нет магии музыки 80-х»

Ее песни — I Can Lose My Heart Tonight, Cause You Are Young, Stranger by Night и Heaven in Hell — были главными хитами танцполов в 1980-е. Особенно в СССР, где Си Си Кетч называли не иначе, как королевой диско. 31 июля певица отметит 60-летие, но не теряет популярности: на ее музыке выросло уже не одно поколение, а сама она по-прежнему собирает полные залы. Только что поп-дива выступила на международном музыкальном фестивале Dream Fest, гремевшим в Баку всю прошедшую неделю. Перед выходом на сцену Си Си Кетч рассказала «Известиям» о том, чего не хватает современной поп-музыке, планах приехать в Россию и чем ее вдохновляет Будда.
— 31 июля вам исполняется 60 лет. В России многие артисты отмечают юбилеи, устраивая большие концерты или творческие вечера. У вас планах есть что-то подобное?
— Нет. Я просто надеюсь, что окажусь на прекрасном пляже вместе со своей семьей, где смогу насладиться отдыхом. Но сперва мне нужно поработать, меня ждут выступления. А потом хотелось бы просто поспать.
— 60 лет — дата солидная, но вы просто потрясающе выглядите, двигаетесь на сцене. В чем ваш секрет вечной молодости?
— Я хорошо умею краситься. (Смеется.) На самом деле у меня нет конкретного ответа на этот вопрос. Возможно, я просто выиграла в генетическую лотерею, потому что специально я ничего не делаю.
А еще главный секрет может быть в том, что я просто чувствую себя собой и впитываю счастье из окружающих меня вещей. Я счастлива, потому что продолжаю заниматься музыкой и выступать с концертами. Счастлива, потому что я приехала сюда, в Баку. Я также верю в энергию Бога. Это важная часть моей жизни, и я буквально чувствую себя благословленной.
— А если говорить о секретах вашей музыки? Ваши песни были популярны на заре вашей карьеры, и вы продолжаете собирать танцполы сейчас, спустя десятилетия.
— Честно, мне отрадно знать, что мои песни слушают люди разных поколений. Это невероятная гордость, потому что я получала и получаю много сообщений от тинейджеров, которые рассказывают, что впервые услышали мои композиции в четыре, пять или шесть лет. В такие моменты я представляю, сколько людей выросли на моей музыке, потому что ее слушали их родители.
— Я с вами именно так и «познакомилась». Мне тоже было где-то шесть лет, когда родители включили Cause You Are Young.
— Ну вот, теперь мои песни уже слушают и сами дети. (Смеется.) Честно, меня до сих пор поражает, когда ко мне подходят и говорят, что кто-то из их друзей — мои большие фанаты. Это как раз то благословение, про которое я говорила. Мои песни до сих пор трогают так много сердец, но это и есть моя цель — распространять любовь. Если это действительно делает людей немного счастливыми, значит, я всё делаю правильно.
— Плакаты с вашим изображением висели у миллионов россиян, а какими постерами вы украшали свою комнату? Кто был вашим кумиром?
— Сложный вопрос. Я концентрировалась на музыке, а не на личности исполнителя. Меня всегда привлекало нечто духовное, Будда, например. В этом мое вдохновение. Но я не буддистка, просто люди, которые так сильно оказывают влияние на других, меня направляют. Духовность важна для меня не меньше, чем музыка.
Я очень люблю поп-музыку, но я также люблю слушать реггетон и музыку, под которую танцуют испанскую бачату. Это совершенно разные уровни энергии, благодаря которым я чувствую себя хорошо.
— Вас причисляют к числу музыкантов, которых называют голосом своего поколения. Кого так можно назвать из современных певиц?
— Тут я скорее всего не назову какого-то конкретного артиста, не хочу кого-то выделять. Как я уже говорила, просто наслаждаюсь музыкой. В каком-то плане я меломан. Я также слушаю много духовной музыки. Например, сейчас мне очень нравится музыка из Индии, там много замечательных исполнителей.
— А чего не хватает современной поп-музыке?
— Я бы сказала, что ей не хватает индивидуальности. Мне кажется, современная поп-музыка — это просто много людей, которые что-то делают. Порой даже не обладая особым талантом. Я не говорю, что у меня этот особый талант есть. Но музыка 80-х была глубже, это было что-то особенное. В ней была своя магия. Вероятно, поэтому мы слушаем ее уже столько лет. И я чувствую, что многие сегодняшние артисты ничего этого не имеют. Сейчас это ощущается слишком поверхностным.
— Вы не раз бывали в России, где вас любят и ждут. Какие у вас воспоминания о нашей публике? Есть ли в планах снова посетить Россию?
— Думаю, да. Есть много стран, в которых я чувствовала себя как дома. И особенно в России, где я провела много времени. С ней у меня связно много хороших воспоминаний. И, конечно, все люди, которые сейчас переживают так много проблем, — в моем сердце. Как и большинство вокруг, я просто желаю мира, чтобы люди снова могли чувствовать себя счастливыми, и всё, что происходит сейчас, больше не случалось. Мы заслуживаем хорошей жизни. Все этого заслуживают.
Си Си Кетч (C.C. Catch, настоящее имя Каролина Катарина Мюллер) — немецкая певица нидерландского происхождения, исполняющая песни на английском языке в стиле диско. Родилась 31 июля 1964 года. Карьера певицы началась в 16 лет, когда она стала выступать в женской группе Optimal. При этом родители Мюллер надеялись, что дочь станет профессиональной портнихой.
В 1985 году после одного из выступлений в Гамбурге ее заметил композитор и участник группы Modern Talking Дитер Болен, который предложил продюсировать ее сольную карьеру. Именно Болен придумал ее сценическое имя, сложив первые буквы ее имени и добавив Catch (с английского «поймать»), подразумевая, что ее голосом и внешностью можно зацепить любого слушателя.
Их сотрудничество продлилось до 1989 года, вместе они выпустили 12 синглов и четыре альбома, а сама певица получила статус королевы диско. Среди самых известных песен — Cause You Are Young, Jump in My Car, Stranger by Night, Heaven in Hell.