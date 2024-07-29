«У современных исполнителей нет магии музыки 80-х»

— Ну вот, теперь мои песни уже слушают и сами дети. (Смеется.) Честно, меня до сих пор поражает, когда ко мне подходят и говорят, что кто-то из их друзей — мои большие фанаты. Это как раз то благословение, про которое я говорила. Мои песни до сих пор трогают так много сердец, но это и есть моя цель — распространять любовь. Если это действительно делает людей немного счастливыми, значит, я всё делаю правильно.