«У современных исполнителей нет магии музыки 80-х»

Ее песни — I Can Lose My Heart Tonight, Cause You Are Young, Stranger by Night и Heaven in Hell — были главными хитами танцполов в 1980-е. Особенно в СССР, где Си Си Кетч называли не иначе, как королевой диско. 31 июля певица отметит 60-летие, но не теряет популярности: на ее музыке выросло уже не одно поколение, а сама она по-прежнему собирает полные залы. Только что поп-дива выступила на международном музыкальном фестивале Dream Fest, гремевшим в Баку всю прошедшую неделю. Перед выходом на сцену Си Си Кетч рассказала «Известиям» о том, чего не хватает современной поп-музыке, планах приехать в Россию и чем ее вдохновляет Будда.