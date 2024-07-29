Мечта, сбывайся: Dream Fest вновь превратил Баку в музыкальную столицу

Море волнуется раз, море волнуется два. Не волновались (или не подавали виду) только организаторы нового музыкального фестиваля Dream Fest. Они скрупулезно сверялись с техническими райдерами звезд и переживали истерики погоды — пару раз выступления артистов находились под угрозой из-за ливня. В городе-курорте Sea Breez, построенном Эмином Агаларовым — предпринимателем, певцом и, собственно, главным зачинщиком Dream Fest — шесть дней подряд яблоку негде было упасть.
Привыкшие к жаре не только летней, но и «Жаре» музыкальной (фестиваль, проходивший в Азербайджане до 2020 года) бакинцы просто не могли упустить рейв с участием местных знаменитостей и легенд иностранной сцены временного среза 80−90-х и 2000-х годов. Гостей это касалось тоже. В какой-то момент казалось, что в Баку слетелась и вся светская Москва: места в отелях Sea Breez закончились ещё накануне открытия фестиваля, а на подъезде к площадке из стороны Баку можно было застрять в пробке.
Пока простые зрители стояли в очередях и занимали места в танцевальных зонах, артисты выстраивались в очередь на персиковую, а не красную дорожку, — продемонстрировать красивые наряды и пообщаться с прессой. Женщины задали tone of voice, отдав предпочтение локальным дизайнерам. Так, внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова Марьям Тилляева вышла на дорожку в блестящих платье и сумочке азербайджанского бренда Uventa, а одна из ведущих Dream Fest Регина Тодоренко в один из дней фестиваля появилась в длинном красном платье, украшенном цветами, локальной марки NT Couture.
— Мы с командой приняли решение, раз едем вести такое грандиозное мероприятие в Азербайджан, нужно знакомиться с азербайджанскими брендами и подружиться с ними. Мне очень приятно, что я стала картиной азербайджанского художника, — сказала Тодоренко «Известиям».
Лайн-ап Dream Fest объединил сразу несколько музыкальных поколений. Три сцены, две из которых находились прямо на воде, Люся Чеботина, Мот, главный любимец всех азербайджанцев Jony, Стас Михайлов, Клава Кока и другие представители современной российской эстрады делили место с легендами мировой сцены.
В первый день и без того жаркие +32 °C повышал прилетевший из США Джейсон Деруло. Музыкант раскачивал толпу под своих хиты Wiggle и Whatcha, но все же лейтмотивом первого Dream Fest стала эстетика прошлого. Хедлайнерами второго дня стали вокалист Modern Talking Томас Андерс и Доктор Албан, которые перед выступлением оставили свой след в истории фестиваля. Каждая иностранная звезда накануне посещала торжественную церемонию закладки звезды на местной «Аллее славы» — аналоге голливудской.
Запомнится Dream Fest и выступлением поп-певицы Глюкозы. И не то, чтобы в музыкальном плане. Наталья Ионова-Чистякова — настоящее имя артистки — числилась в лайн-апе фестиваля с самого начала, но после ее скандального выступления в Красноярске и последующей отмены ее следующих концертов закономерным стал вопрос: прилетит ли певица в Баку? Прилетела. Минуя дорожку, Глюкоза вместо 15-минутного сета исполнила всего одну песню и также скромно уехала на гольф-каре.
А уже в ночи под залпы золотых конфетти толпа пела вместе с Томасом Андерсом и Cheri Cheri Lady, и Brother Louie и You’re My Heart, You’re My Soul. Дополнительные звуковые эффекты перенявшему у него эстафету Доктору Албану обеспечивали раскаты грома: 10-тысячная толпа ревела в ночи It’s My Life под проливным дождем. Никаких зонтов и дождевиков — на несколько мгновений зрители погрузились в атмосферу настоящего летнего фестиваля. Правда, ненадолго. Албан, как и положено Доктору, о сохранности ближних беспокоится, поэтому выступление прервал ближе к финальным строчкам.
Ураганная погода сохранялась на протяжении оставшихся дней фестиваля. В финальный день сцены Dream Fest почти затопило. Дождь лил с первой и до последней минуты выступлений. Правда, организаторы заранее накрыли аппаратуру защитной пленкой, раздали зрителям дождевики, а Эмин Агаларов заботливо не давал заскучать зрителям: вместе с Ани Лорак они пели на сцене, пока ту вытирали для следующих артистов.
Группе Enigma — на концертах они выступают как Original Enigma Voices — ураганный ветер лишь сыграл на руку. Музыканты вышли на сцену в развевающихся балахонах, чтобы исполнить «лучшее из лучшего у Enigma», как пообещала солистка Алиса Кетнере.
Экватор фестиваль встретил с американской соул-группой The Jacksons — бывшей The Jackson 5, с которой когда-то началась карьера короля поп-музыки Майкла Джексона. Сейчас бэнд состоит из его братьев Марлона, Джеки и Тито, а также племянника Тэрилла, которые просто не давали передышки ни себе, ни зрителям. С главной сцены звучали I Want You Back, Can You Feel It и даже Rock With You — трибьют Майклу Джексону. Танцевальную атмосферу после полуночи подхватила королева диско Си Си Кетч.
Кульминацией всего Dream Fest стал вечер имени Дэвида Фостера, который состоялся 27 июля. Канадский клавишник и композитор, обладатель 16 премий Grammy, сотрудничавший с Уитни Хьюстон, Мадонной, Бейонсе, Селин Дион, Мэрайей Кэрри, приехал в Баку вместе с женой, певицей Кэтрин Макфи.
Главной же интригой вечера стала бывшая вокалистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер. Певица должна была выступить в одном блоке с Фостером и Макфи, а за не сколько до часов до концерта принять участие в открытии именной звезды на «Алее славы». Церемонию экс-солистка The Pussycat Dolls пропустила. До последнего момента не было ясно, сколько песен исполнит Шерзингер, будут ли среди них хиты группы и в каком наряде она появится (и появится ли вообще) на красной дорожке.
Поп-дива вышла на сцену в завершающем блоке предпоследнего дня Dream Fest. Около полуночи Шерзингер поднялась на сцену в облегающем черном платье с декольте в отделке из драгоценных камней, исполнив под аккомпанемент Фостера три композиции. Шерзингер спела дуэтом с Эмином Агаларовым, ну и, конечно, окончательно свела публику с ума, исполнив самую популярную песню The Pussycat Dolls Don’t Cha.
Как рассказали «Известиям» организаторы фестиваля, первый Dream Fest в Баку посетили больше 60 тысяч человек. В беседе с журналистами Эмин Агаларов выразил надежду, что новый опен-эйр станет ежегодным и будет проходить не только в Баку. В планах у организатора приглашать на Dream Fest топовых мировых звезд. Эстетика 80-х и 90-х — это хорошо, но фестивалю не хватает современных трендов. Поэтому в ближайшем будущем организаторам, вероятно, придется думать не только над новым лайн-апом, но и как упаковать Dream Fest в гораздо меньшее количество дней. Даже Коачелла идет всего три дня.