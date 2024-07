Мечта, сбывайся: Dream Fest вновь превратил Баку в музыкальную столицу

Экватор фестиваль встретил с американской соул-группой The Jacksons — бывшей The Jackson 5, с которой когда-то началась карьера короля поп-музыки Майкла Джексона. Сейчас бэнд состоит из его братьев Марлона, Джеки и Тито, а также племянника Тэрилла, которые просто не давали передышки ни себе, ни зрителям. С главной сцены звучали I Want You Back, Can You Feel It и даже Rock With You — трибьют Майклу Джексону. Танцевальную атмосферу после полуночи подхватила королева диско Си Си Кетч.