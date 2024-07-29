Мечта, сбывайся: Dream Fest вновь превратил Баку в музыкальную столицу

Привыкшие к жаре не только летней, но и «Жаре» музыкальной (фестиваль, проходивший в Азербайджане до 2020 года) бакинцы просто не могли упустить рейв с участием местных знаменитостей и легенд иностранной сцены временного среза 80−90-х и 2000-х годов. Гостей это касалось тоже. В какой-то момент казалось, что в Баку слетелась и вся светская Москва: места в отелях Sea Breez закончились ещё накануне открытия фестиваля, а на подъезде к площадке из стороны Баку можно было застрять в пробке.