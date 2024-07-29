Российско-швейцарский минимализм: обзор беспроводных полноразмерных наушников Commo Immersive

Commo Immersive — беспроводные полноразмерные наушники с активным шумоподавлением. А еще они «швейцарские» и бюджетные. Такое бывает? Да, но есть нюанс.
Существует такое понятие, как CТМ (собственная торговая марка). Товары под собственной торговой маркой продают самые разные торговые организации. Ими могут быть любые продукты масс-маркета, от макарон до ноутбуков. Разумеется, сама торговая сеть или маркетплейс не занимаются разработкой и производством таких товаров, а заказывают или выбирают, если речь идет об электронике, у китайских контрактных производителей, которые могут предложить готовый продукт на любой вкус и кошелек, и даже доработать его с учетом пожеланий заказчика. Не гнушаются контрактной разработкой и ведущие производители электроники, которые самостоятельно разрабатывают и производят премиальные линейки своих ноутбуков, смартфонов или наушников, а бюджетные модели просто заказывают у контрактных производителей.
Commo — это СТМ-бренд «Яндекс Маркета», формально принадлежащей швейцарской Intertech Services AG. Но сам факт юридической «прописки» в Швейцарии никак на Commo Immersive не влияет. Важно тут другое — насколько удачно в «Яндексе Маркете» выбрали модель наушников и китайского контрактного поставщика для своего бренда. Попробуем разобраться.
Commo Immersive сделаны в минималистичном, можно было бы даже сказать «конструктивистском» стиле, если бы мы говорили об архитектуре. Внешне напоминают крутые (и дорогие) Sony WH-1000XM5… но только внешне.
Управление вынесено на три физические кнопки. Никаких сенсорных зон. Две кнопки управления на правой чашке и переключение режимов активного шумоподавления (ANC) на кнопке слева. Материал покрытия чашек и оголовья — софттач. Чашки поворачиваются более чем на 90%, так что носить на шее и в сумке довольно удобно. При этом конструкция не складывающаяся, и кейса для транспортировки у Commo Immersive нет. Он, впрочем, по статусу им не положен. Есть небольшой тонкий мешок для переноски из тонкого НЕ влагостойкого материала типа хлопка. Информации о влагостойкости самих наушников нет, так что под дождь в них лучше не попадать, а мешок для транспортировки можно обработать влагостойким аэрозолем или положить в него водонепроницаемый пакет.
Наушники не тяжелые, чашки большие, на уши и голову не давят. Минус, пожалуй, лишь в том, что оголовье регулируется плавно, без фиксаторов, когда чувствуешь по щелчкам, насколько выдвинул правую или левую чашку. Каких-либо отметок на дужке, типа 1, 2, 3, 4,.. нет. В комплект входит кабель зарядки и провод для подключения к аудиовыходу типа Mini Jack 3,5 мм.
За звук в Commo Immersive отвечают крупные 40-мм драйверы (динамики). Bluetooth-кодеки поддерживаются лишь базовые — SBC и AAC. Впрочем, для большинства музыкальных стриминговых сервисов подключение по AAC вполне ОК.
Сам Bluetooth версии 5.0, не новый, но для SBC и AAC более чем достаточно. Звук наушников в целом нейтральный, с умеренным акцентом на бас. В принципе на Commo Immersive можно слушать музыку любого стиля. Звук (разумеется) не аудиофильский, но вполне достойный. Мы даже сравнили Commo Immersive с референсными студийными мониторами ценой более 60 тыс. (в 10 раз дороже). И даже на их фоне они звучали не стыдно.
Приложения для Commo Immersive нет, что с учетом того, какая компания стоит за брендом Commo, даже странно. Впрочем, сейчас собственные аудионастройки есть и в смартфонах, и в музыкальных приложениях. Так что отсутствие приложения спишем на концептуальное стремление к минимализму.
Отметим неплохое шумоподавление, как пассивное, так и активное. Активный шумодав, как и большинство таких систем неплохо снижает низкие частоты (гул) и средние, но не очень хорошо справляется с резкими и высокими звуками. Тем не менее, он РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ, в отличие от сонма китайских ноунеймов с псевдо-ANC. Уровень шумоподавления не настраивается. Оно либо включено, либо выключено.
Есть и ставший классическим для гарнитур с ANC режим прозрачности, чтобы можно было слышать речь собеседника, звук приближающегося автомобиля, или объявление по громкой связи, не снимая наушников.
У системы активного шумоподавления Commo Immersive есть один нюанс. Все ANC-системы при включении в большей или меньшей степени искажают/ухудшают звук. Но обычно при этом происходит добавление низких частот (некоторым пользователям это даже нравится). В Commo Immersive все иначе. Такое ощущение, что добавляются не низкие, а средние частоты, а звук становится плоским и тусклым. В общем, для того чтобы восстановить звуковую картину при включенном активном шумодаве, крайне желательно использовать эквалайзер смартфона или музыкального приложения. Причем, лучше не мудрить и использовать классическую V-настройку, то есть немного поднять высокие и низкие частоты. Идеальным звук не станет, но будет более приятным и ярким.
Commo Immersive снабдили довольно емким аккумулятором — 650 мАч, которого хватает на 65 часов работы на средней громкости с выключенным активным шумоподавлением и на 50 часов с включенным ANC. Полностью наушники заряжаются за 2 часа. Это не рекордные показатели автономности, но очень приличные.
Commo Immersive можно приобрести примерно за 6300 рублей. Не будем использовать комические мемы в стиле «а чего вы хотели за такие деньги», скажем честно, все что можно было получить за шесть тысяч, мы получили, и даже немного больше. Аудиофилы могут смело проходить мимо, но… Commo Immersive пригодятся тем, кто не хочет тратить большую сумму на премиальные наушники, но просто хочет слушать музыку на любимом музыкальном стриминговом сервисе в приличном качестве. А еще они неплохо подходят для путешествий и тех городских жителей, кто активно пользуется общественным транспортом. Хорошее пассивное и неплохое активное шумоподавление позволяет использовать Commo Immersive как в самолете, так и в метро. Причем, даже если во время путешествия или в городском транспорте вы их потеряете или повредите, это не станет трагедией, как например утеря беспроводных Focal Headphones Bathys за 100 тысяч. Ну и то, что гарантия на них 3-летняя и лежит «на плечах» российской компании, как говорится, мелочь, а приятно. Очевидный (на наш взгляд) минус только один. В концепцию минимализма и простоты использования Commo Immersive не вписывается то, что при включенном на них активном шумоподавлении, на смартфоне или ином источнике звука крайне желательно настроить (один раз), а затем использовать (всегда) эквалайзер. Все-таки эквалайзерами и другими программными «улучшайзерами» обычно пользуются меломаны и аудиофилы, которые предпочитают наушники другой ценовой категории.