Российско-швейцарский минимализм: обзор беспроводных полноразмерных наушников Commo Immersive

Commo Immersive можно приобрести примерно за 6300 рублей. Не будем использовать комические мемы в стиле «а чего вы хотели за такие деньги», скажем честно, все что можно было получить за шесть тысяч, мы получили, и даже немного больше. Аудиофилы могут смело проходить мимо, но… Commo Immersive пригодятся тем, кто не хочет тратить большую сумму на премиальные наушники, но просто хочет слушать музыку на любимом музыкальном стриминговом сервисе в приличном качестве. А еще они неплохо подходят для путешествий и тех городских жителей, кто активно пользуется общественным транспортом. Хорошее пассивное и неплохое активное шумоподавление позволяет использовать Commo Immersive как в самолете, так и в метро. Причем, даже если во время путешествия или в городском транспорте вы их потеряете или повредите, это не станет трагедией, как например утеря беспроводных Focal Headphones Bathys за 100 тысяч. Ну и то, что гарантия на них 3-летняя и лежит «на плечах» российской компании, как говорится, мелочь, а приятно. Очевидный (на наш взгляд) минус только один. В концепцию минимализма и простоты использования Commo Immersive не вписывается то, что при включенном на них активном шумоподавлении, на смартфоне или ином источнике звука крайне желательно настроить (один раз), а затем использовать (всегда) эквалайзер. Все-таки эквалайзерами и другими программными «улучшайзерами» обычно пользуются меломаны и аудиофилы, которые предпочитают наушники другой ценовой категории.