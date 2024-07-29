Сакраменто
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в Финогеев день 29 июля на Финогеевы зажинки

Финогеев день, или Финогеевы зажинки отмечают 29 июля.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 29 июля вспоминает святого Афиногена. В народе отмечают Финогеев день. Также существует еще одно название — Финогеевы зажинки. Все дело в том, что лето становится знойным, ночи прохладными, а также начинается жатва.

Что нельзя делать 29 июля

Под запретом посещение лесов и рыбалки. Кроме того, не следует косить полностью поле в момент уборки урожая. Предки верили, что дух полей Полевик может обидится и следующий год будет неурожайным. Не рекомендуется злиться, а также грустить.

Что можно делать 29 июля

По традиции, 29 июля было принято звать гостей, накрыть большой стол, обсудить истории или же поиграть в настольные игры. Подобное, как считается, может привлечь в дом удачу и счастье.

Согласно приметам, частые туманы говорят про богатый урожай грибов. На жару указывают коршуны, летающие высоко в небе. В том случае, если слышен гром, то ждали дождей.