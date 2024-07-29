Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай выступит на Олимпиаде 29 июля 2024

Борьбу на дистанции 100 м на спине начнет 21-летняя пловчиха из Бреста Анастасия Шкурдай. Она выступит в пятом предварительном заплыве, который начнется в 12.24 по белорусскому времени. В случае выхода в полуфинал, на этой стадии Анастасия проплывет в этот же день, в 21.57.