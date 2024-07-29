Еще в одном городе Челябинской области введен режим ЧС из-за осадков

Ранее Текслер провел совещание с руководителями МЧС, МВД, Росгидромета, главами муниципалитетов и заместителями главы региона по поводу острой паводковой ситуации в области, вызванной трехдневным ливнем. Глава региона поручил во всех территориях, где есть риск подтопления, развернуть пункты временного пребывания, совершить подомовой обход домов, включая садовые товарищества, своевременно проводить эвакуацию жителей.