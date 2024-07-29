На полигоне «Красный Бор» представили итоги первых лет работы по ликвидации вреда среде

Госкорпорация «Росатом» и его подведомственная структура — ФГУП «Федеральный экологический оператор» — представили итоги первых лет работы по ликвидации накопленного вреда на объектах полигона «Красный Бор» в Тосненском районе Ленинградской области.
Первое и главное, что привлекает внимание, — это уникальная противофильтрационная защита, которая возводится по всему периметру полигона: на глубину до 7 метров и общей протяженностью почти 3,5 километра. Необходимость в создании сложного и дорогостоящего инженерного сооружения — своего рода защитного пояса — продиктована заботой о том, чтобы ни при каких обстоятельствах не допустить миграции опасных веществ в Неву, Финский залив, в водозаборы Санкт-Петербурга, близлежащих городов Колпино, Никольское и одноименного поселка Красный Бор в том же Тосненском районе Ленинградской области.
К этому дню построено более 70 процентов такой эшелонированной противофильтрационной защиты. Уже введенные участки осмотрели и обсудили ход других неотложных работ на выездном совещании с участием заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева, министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева..
Такое внимание к объекту понятно и объяснимо. Уже не один год и даже не одно десятилетие полигон токсичных промышленных отходов под названием «Красный Бор» в 30 километрах от Петербурга и практически рядом с Колпино вызывает законное беспокойство и тревогу не только у местных жителей и активистов-экологов. Исходящие от него серьезные риски оценили и признают официальные власти на региональном и федеральном уровнях, в том числе органы природоохраны, Роспотребнадзора, прокуратуры.
Образованный 55 лет назад (в 1969 году) как временная площадка размещения отходов, полигон стал в итоге постоянно действующим объектом. И вплоть до 2014 года принимал со всего советского и постсоветского пространства отходы I-IV классов опасности. Теперь он в перечне объектов федерального проекта «Чистая страна» и на особом контроле в рамках национального проекта «Экология».
На основании распоряжений правительства России единственным исполнителем работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории полигона токсичных промышленных отходов «Красный Бор» определена упомянутая выше структура «Росатома» — Федеральный экологический оператор.
На выездном совещании в минувшую пятницу, 26 июля, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев напомнил, в каком состоянии был принят объект, и рассказал о главном, что успели сделать к этому времени.
За годы эксплуатации полигона на территории общей площадью 67,4 гектара (включая зону складирования отходов 46,7 га) было образовано 70 карт-котлованов, в том числе пять открытых карт, заполненных высокотоксичными отходами в количестве 1,7 млн тонн. В итоге «Красный Бор» стал одним из крупнейших полигонов промышленных отходов в нашей стране.
Отходы из 65 карт были ранее размещены в герметичных стальных контейнерах, которые загружены в синие глины на глубину семь метров. «Росатому» же достались пять самых сложных — открытых карт (кислотные, щелочные, органические). В них накоплены отходы, сложный морфологический состав которых представляет собой химический коктейль.
До начала работ по ликвидации на объекте наблюдалось значительное превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ. Чтобы стал понятен уровень существовавшей угрозы, добавим: карты-накопители, которые представляют собой котлованы глубиной с 9-этажный дом, находятся в 6−7 километрах от реки Нева и выше по течению, чем станции водозабора городского водоканала Санкт-Петербурга. И нельзя даже в мыслях допустить, чтобы такого рода отходы, даже их малая часть, при тех или иных обстоятельствах попали, просочились в Неву, а через нее в Балтийское море через Финский залив. Это стало бы проблемой не только многомиллионного города и региона, но и соседних государств…
Поэтому в качестве первоочередных мероприятий, рассказали «РГ» в пресс-службе ФЭО, были укреплены дамбы и обвалования пяти открытых карт-накопителей, а также заменено исчерпавшее срок эксплуатации их понтонное укрытие. Это позволило полностью исключить риск утечки отходов. А параллельно было начато и продолжается сейчас сооружение по всему периметру полигона эшелонированной противофильтрационной завесы, которая будет препятствовать миграции загрязняющих веществ на сопредельные территории. Как уже сказано, ее протяженность составит около 3,5 км, а глубина — до 7 метров.
К этому дню создана инновационная технологическая инфраструктура для обезвреживания жидких и пастообразных отходов из открытых карт-накопителей, а такого «добра» — более 340 тысяч кубометров. Сейчас ведется пуско-наладка оборудования. Обезврежены все отходы будут в декабре 2025 года.
На завершающем этапе вся поверхность полигона «Красный Бор» будет укрыта многофункциональным рекультивационным экраном, включающим одиннадцать конструктивных слоев различного назначения, которые предотвратят попадание в тело полигона атмосферных осадков и образование загрязненного фильтрата.
Вице-премьер правительства Дмитрий Патрушев и его спутники — министр природных ресурсов и экологии РФ, а также первые лица Санкт-Петербурга и Ленинградской области — смогли воочию увидеть и оценить сделанное.
— Определенные результаты уже достигнуты, — приводит слова вице-премьера Патрушева его пресс-служба по итогам осмотра полигона «Красный Бор». — Сюда исторически свозились опасные отходы со всего Советского Союза. На данный момент его рекультивация выполнена на 60%. И конечно, такой опасности, как раньше, этот объект для людей и окружающей среды уже не представляет. Тем не менее работы должны быть продолжены, и они продолжаются.
«На полигоне “Красный Бор” начались испытания технологической инфраструктуры для обезвреживания сложных промышленных отходов», — сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале. А в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга по тому же поводу заявили, что на полигоне «Красный Бор» планомерно ведется «безопасное обезвреживание накопленных отходов», и в основу этой работы «легли предложения города».
— Для нас экологическая повестка — один из приоритетных векторов развития. Производственный опыт и высокие научно-технологические компетенции позволяют нам сегодня эффективно приводить в безопасное состояние наиболее сложные объекты на территории нашей страны, ликвидируя многолетний экологический вред, в том числе в Ленинградской и Иркутской областях. На этих объектах мы создаем уникальную технологическую инфраструктуру по переработке накопленных там сложных отходов. Кроме того, мы предупреждаем возможное возникновение новых экологических рисков: создаем современную инфраструктуру из 7 производственно-технических комплексов для обращения с промышленными отходами в логике экономики замкнутого цикла. Выполнение этих серьезных задач, порученных нам государством в сфере управления опасными отходами, позволит госкорпорации обеспечить формирование экологического благополучия для наших граждан.