На полигоне «Красный Бор» представили итоги первых лет работы по ликвидации вреда среде

До начала работ по ликвидации на объекте наблюдалось значительное превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ. Чтобы стал понятен уровень существовавшей угрозы, добавим: карты-накопители, которые представляют собой котлованы глубиной с 9-этажный дом, находятся в 6−7 километрах от реки Нева и выше по течению, чем станции водозабора городского водоканала Санкт-Петербурга. И нельзя даже в мыслях допустить, чтобы такого рода отходы, даже их малая часть, при тех или иных обстоятельствах попали, просочились в Неву, а через нее в Балтийское море через Финский залив. Это стало бы проблемой не только многомиллионного города и региона, но и соседних государств…