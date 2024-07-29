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В России могут ограничить время ненормированной работы до 120 часов в год

В Государственную думу 29 июля внесут законопроект, который ограничивает время ненормированной работы 120 часами в год. Об этом сообщил глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Источник: Freepik

Он отметил, что его целью является недопущение злоупотребления со стороны работодателей своим правом на применение режима ненормированного рабочего дня в ущерб законным правам и интересов сотрудников. Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ.

Парламентарий уточнил, что в отличие от сверхурочных работ, предполагающих повышенную плату или предоставление дополнительного выходного, продолжительность ненормированного рабочего дня сейчас законом никак не ограничена.

Согласно инициативе предлагается, тем сотрудникам, кто работает в режиме ненормированного рабочего дня, предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск, чья продолжительность будет пропорциональна фактически отработанному времени, но не менее трех календарных дней в году. В случае принятия законопроекта работодатель обязан будет обеспечивать точный учет времени ненормированной работы, передает ТАСС.

Ранее исследования показали, что ненормированный график и продолжительный рабочий день убивают сотни тысяч людей в год. В частности, люди, работающие 55 и более часов в неделю, повышают свои «шансы» на инсульт на 35 процентов.

Госдума
закон
занятость