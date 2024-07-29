Приморские следователи помогли сироте получить жилье во Владивостоке

В следкоме отметили, что уже второй раз за год помогли людям подобным образом и реализовали их право на получение недвижимости. Во время вручения сертификата присутствовал руководитель территориального следственного отдела Олег Ключников. Девушка искренне поблагодарила специалистов за помощь.