Приморские следователи помогли сироте получить жилье во Владивостоке

Сотрудники следственного комитета Приморского края помогли 23-летней сироте Александре. Они посодействовали ей в получении жилья во Владивостоке, девушке выдали первый в регионе жилищный сертификат, передает «Комсомольская правда — Владивосток».
В следкоме отметили, что уже второй раз за год помогли людям подобным образом и реализовали их право на получение недвижимости. Во время вручения сертификата присутствовал руководитель территориального следственного отдела Олег Ключников. Девушка искренне поблагодарила специалистов за помощь.
Отметим, что сотрудники СК проделали аналогичную работу в мае этого года в Артеме, когда также нашли жилье 21-летней Мадине — она заключила договор специального найма жилья.
Ранее «КП» писала о рейдах по арендованным квартирам: специалисты проверяют, заключил ли собственник договор с жильцом.