Стало известно, какой будет погода в Иркутске на неделю с 29 июля по 4 августа

В выходные в столице Приангарья метеорологи обещают вполне комфортную температуру воздуха. Согласно данным Гидрометцентра России, в субботу небесная канцелярия подарит сибирякам погоду с переменной облачностью, без осадков и +22 градуса днем (в ночь на 3 августа будет +14). Воскресенье предстоит солнечное. В ночь на 4 августа, как сообщается на портале Гиметео, за окном похолодает до +13 градусов, зато днем потеплеет до +26. Кстати, к концу августа в Иркутске ощутимо похолодает. Синоптики обещают, что погода в последний летний месяц обещает нам дожди и заморозки — прогноз здесь.