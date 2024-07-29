Стало известно, какой будет погода в Иркутске на неделю с 29 июля по 4 августа

Летний зной и пару прохладных дней принесет сибирякам погода в Иркутске на неделю с 29 июля по 4 августа. Так в понедельник, 29 числа, в областном центре ожидается жара до +29 градусов. Об этом КП-Иркутск рассказали в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
— В Иркутске 29 июля переменная облачность, временами небольшой дождь, дует северо-западный ветер со скоростью 4−9 м/с, — дает прогноз Иркутский Гидрометцентр. — Днем воздух прогреется до +27…+29 градусов.
При этом Гидрометцентр России, сообщает, что с вероятностью в 62% в столице Приангарья в понедельник выпадет до 1.1 миллиметров осадков. Облачная с прояснениями погода с дождем также будет и во вторник. Метеорологи прогнозируют до 2.1 миллиметров осадков в ночные часы и 0.7 миллиметров — днем. В дневное время столбики уличных термометров 30 числа покажут +27 градусов. Солнце во второй будний день продолжит ярко светить.
Облака затянут небо в Иркутске в среду. Ночью 31 июля будет +19 градусов и небольшой дождь. Днем также возможны небольшие осадки, но в городе по-прежнему обещают жару до +27 градусов.
Небольшое похолодание в областном центре начнется с приходом августа. Ночью в четверг температура воздуха составит +18 градусов, а днем она поднимется всего на три «деления» — до +21. Стоит отметить, что прохлада придет с дождями. 1 августа с небес прольется до 2.4 миллиметров осадков ночью, днем их количество увеличится до 8.5 миллиметров.
Прохладная погода — до +15 градусов — и дождь, правда, уже небольшой, ждет иркутян и ночью в пятницу. Днем 2 августа в Иркутске облачно, но без осадков и до +23 градусов.
В выходные в столице Приангарья метеорологи обещают вполне комфортную температуру воздуха. Согласно данным Гидрометцентра России, в субботу небесная канцелярия подарит сибирякам погоду с переменной облачностью, без осадков и +22 градуса днем (в ночь на 3 августа будет +14). Воскресенье предстоит солнечное. В ночь на 4 августа, как сообщается на портале Гиметео, за окном похолодает до +13 градусов, зато днем потеплеет до +26. Кстати, к концу августа в Иркутске ощутимо похолодает. Синоптики обещают, что погода в последний летний месяц обещает нам дожди и заморозки — прогноз здесь.
Такой будет погода в Иркутске на неделю с 29 июля по 4 августа.