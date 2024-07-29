Как повысить качество жизни в России и достигнуть национальных целей развития

Павел Селезнев: На самом деле качество жизни — это счетное понятие, имеющее конкретную количественную оценку. Ученые решают проблему оценки качества жизни уже несколько десятилетий, и за это время выработались основные, общепринятые подходы. Проще всего попросить самого человека оценить, как он живет по шкале, например, от 1 до 10. В дополнение можно, например, попросить людей оценить, в какой степени они считают себя счастливыми, сколько в их жизни радости и положительных эмоций, или, наоборот, негативных переживаний. Хорошим показателем высокого качества жизни являются, скажем, низкая протестная активность и неготовность к миграции в другой город или другую страну в поисках лучшей жизни, которые мы сегодня видим в нашей стране. Но, разумеется, субъективные оценки, данные населением, — это лишь часть показателей, учитываемых при определении качества жизни. Для получения более полной картины необходимо опираться также на объективные индикаторы, такие, как средняя ожидаемая продолжительность здоровой жизни, уровень дохода, ВВП на душу населения, или же обеспеченность людей знаковыми благами. Для оценки качества жизни можно использовать расчетные составные показатели, такие, как Индекс человеческого развития ООН. Но самым интересным измерителем нам представляется показатель «годы успешной жизни». Это произведение доли людей, которые полностью или в основном довольны собственным существованием, и средней ожидаемой продолжительности жизни человека. Смысл этого показателя состоит в том, чтобы обеспечить каждому человеку максимальное число лет, прожитых в состоянии радости и удовлетворенности собственным существованием. В этой паре продолжительность жизни отвечает за объективную составляющую ее качества, а доля довольных людей — за субъективную оценку собственного бытия. Этот показатель удобен, прост, его можно рассчитать по отдельным регионам России, и мы широко им пользуемся в наших исследованиях.