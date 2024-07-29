Как повысить качество жизни в России и достигнуть национальных целей развития

О том, что должно в ближайшие шесть лет сделать государство, чтобы повысить качество жизни населения, поговорили с деканом факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве России Павлом Селезневым.
Павел Сергеевич, год от года россияне живут все лучше, но всегда же есть к чему стремиться…
Павел Селезнев: Конечно. Поэтому программным документом, определяющим будущее социально-экономическое развитие страны, для нас сегодня является Указ о национальных целях развития, подписанный президентом России в мае этого года, в день инаугурации. Основные его позиции не буду перечислять, они хорошо известны, остановлюсь на главном. Вообще говоря, национальные цели развития на период до 2030 года можно в первом приближении разделить на две части — гуманитарные и отраслевые, технологические и экономические ориентиры. В части гуманитарного развития, ориентированного на благо человека, указ подразумевает рост рождаемости и продолжительности жизни, поддержку семейных ценностей, укрепление здоровья россиян, улучшение их благополучия, а также предоставление им возможностей для самореализации. Во второй части — устойчивая и динамичная экономика, технологическое лидерство, цифровая трансформация, развитие отдельных отраслей производства и многое другое. И одновременно с этим президент неоднократно заявлял о том, что основной задачей для нас является повышение качества жизни населения. Эта задача представляется интегральной, обобщающей все остальные направления социально-экономического развития, включая сюда и достижение национальных целей. Таким образом, очень важно добиться совмещения этих двух векторов: с одной стороны, повысить качество жизни, а, с другой стороны, добиться продвижения по тем направлениям, которые обозначены в Указе о национальных целях развития.
А что такое вообще качество жизни?
Павел Селезнев: Вообще качество жизни — это оценка человеком своего существования по шкале «плохое — хорошее», мера комфортности бытия. Качество жизни сводит воедино сумму показателей человеческого благополучия. В ее основе лежит отсутствие проблем, вызываемых материальными, общественными и индивидуальными «раздражителями».
Получается несколько расплывчато. Можно как-то измерить качество жизни?
Павел Селезнев: На самом деле качество жизни — это счетное понятие, имеющее конкретную количественную оценку. Ученые решают проблему оценки качества жизни уже несколько десятилетий, и за это время выработались основные, общепринятые подходы. Проще всего попросить самого человека оценить, как он живет по шкале, например, от 1 до 10. В дополнение можно, например, попросить людей оценить, в какой степени они считают себя счастливыми, сколько в их жизни радости и положительных эмоций, или, наоборот, негативных переживаний. Хорошим показателем высокого качества жизни являются, скажем, низкая протестная активность и неготовность к миграции в другой город или другую страну в поисках лучшей жизни, которые мы сегодня видим в нашей стране. Но, разумеется, субъективные оценки, данные населением, — это лишь часть показателей, учитываемых при определении качества жизни. Для получения более полной картины необходимо опираться также на объективные индикаторы, такие, как средняя ожидаемая продолжительность здоровой жизни, уровень дохода, ВВП на душу населения, или же обеспеченность людей знаковыми благами. Для оценки качества жизни можно использовать расчетные составные показатели, такие, как Индекс человеческого развития ООН. Но самым интересным измерителем нам представляется показатель «годы успешной жизни». Это произведение доли людей, которые полностью или в основном довольны собственным существованием, и средней ожидаемой продолжительности жизни человека. Смысл этого показателя состоит в том, чтобы обеспечить каждому человеку максимальное число лет, прожитых в состоянии радости и удовлетворенности собственным существованием. В этой паре продолжительность жизни отвечает за объективную составляющую ее качества, а доля довольных людей — за субъективную оценку собственного бытия. Этот показатель удобен, прост, его можно рассчитать по отдельным регионам России, и мы широко им пользуемся в наших исследованиях.
И как же совместить задачи повышения качества жизни и достижение национальных целей развития?
Павел Селезнев: Именно этим мы и занимаемся в Финансовом университете. Правительство поставило перед нами задачу: определить, как можно обеспечить рост качества жизни на фоне движения к национальным целям развития. И, решая ее, мы получили очень интересные и важные результаты. Для того, чтобы совместить эти два направления, мы проанализировали, какие показатели достижения национальных целей развития, обозначенные в указе, плотнее всего связаны с повышением качества жизни людей. А потом примерно определили расходы на достижение этих показателей, что позволило нам оценить стоимость повышения качества жизни по различным направлениям, связанным с достижением национальных целей развития.
И тут выяснились совершенно неожиданные вещи. Прежде всего, деньги мало влияют на комфортность существования людей. Они безусловно нужны, но принципиальной роли, как это ни удивительно, не играют. Их влияние небольшое, умеренное. Два основных фактора, влияющие на качество жизни, — это распространение семейных ценностей среди населения и вовлеченность населения в здоровый образ жизни, занятия физкультурой и спортом.
Распространение семейных ценностей выражается через долю россиян, считающих разводы крайне нежелательным явлением, особенно в семьях с детьми. Людей, которые считают, что разводов в семьях с детьми надо по возможности избегать, уже сейчас довольно много, но для всех будет лучше, если этот показатель еще больше увеличится. И это в общем понятно: чем ниже вероятность разводов, тем меньше матерей-одиночек, тем выше стабильность семей и уверенность в завтрашнем дне, а значит — и качество жизни. Этого можно добиться за счет проведения соответствующей разъяснительной работы, финансового усложнения разводов в семьях с детьми, увеличения размера алиментов, а также ужесточения контроля за их выплатой. Это направление повышения качества жизни особенно привлекательно в силу того, что не требует серьезных бюджетных вложений, а эффект на оздоровление общества будет очень большой. И к тому же укрепление семьи — это одно из направлений достижения национальных целей развития.
То же самое можно сказать и про вовлечение населения в здоровый образ жизни, занятия физкультурой и спортом. С одной стороны, это направление достижения национальных целей развития, а с другой — очень эффективный инструмент повышения качества жизни людей. Опыт показывает, что физкультура и спорт — важный инструмент оздоровления россиян, повышения жизненного тонуса, пробуждения активности, который помогает справиться с болезнями, а также помогает сделать жизнь более активной, интересной и полной. К тому же массовый спорт — это еще и инструмент социализации больших групп людей. И, что очень важно, пропаганда и развитие ЗОЖ, физкультуры и спорта среди населения — это мера, которая не требует серьезных бюджетных расходов. То есть повышения качества жизни на этом направлении можно добиться с минимальными вложениями на единицу результата.
Какие еще направления достижения национальных целей развития дают наилучший эффект в части повышения качества жизни?
Павел Селезнев: Еще одно перспективное направление, которое мы выявили в ходе исследований, это расширение широкополосного доступа в интернет по регионам России. Возможность полноценного выхода в глобальную информационную сеть дает возможность людям, во-первых, более активно вести предпринимательскую деятельность, а, во-вторых, получать полный доступ к информации и культурным ценностям, участвовать в общественной жизни, что заметно обогащает человеческую жизнь и повышает комфортность бытия. И здесь, как и в предыдущих случаях, важное преимущество в том, что вложения в развитие широкополосного доступа в интернет относительно невелики. То есть и здесь тоже можно добиться максимального эффекта в части роста качества жизни на единицу вложений параллельно с достижением национальных целей развития.
Здесь я перечислил те направления движения к достижению национальных целей развития, которые наименее капиталоемкие и при этом эффективные в части повышения качества жизни людей. Если же брать более масштабные цели и задачи, я бы в первую очередь выделил улучшение состояния дорожного хозяйства и снижение аварий на дорогах с травмами и смертельным исходом. Расходы здесь намного больше, чем по тем направлениям, о которых мы говорили до этого, однако и влияние на жизнь людей тоже весьма велико. Вообще хорошие дороги — это возможности для активного предпринимательства, снижение транспортных издержек, травматизма и смертности, а также показатель упорядоченности жизни, что делает ее более благополучной и благоустроенной.
Вы предлагаете эти направления сделать первоочередными?
Павел Селезнев: Разумеется, мы не можем игнорировать ни одну из национальных целей развития, названных президентом. Все они должны быть достигнуты, и на это должны быть направлены усилия правительства. Однако при этом нельзя не видеть, что есть направления достижения этих целей, которые приводят к намного большему приросту качества жизни населения, и при этом с невысокой капиталоемкостью. Поэтому совершенно очевидно, что особый акцент и упор должен быть сделан на те цели, которые приносят наибольший эффект в части повышения качества жизни с наименьшими затратами. Наша основная цель в том, чтобы люди в нашей стране жили благополучно и комфортно. Поэтому наиболее эффективные направления ее достижения должны быть в фокусе внимания правительства. Так мы добьемся результата быстрее и с меньшими расходами.