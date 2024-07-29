Фестиваль Chess & Jazz с участием Ёлки, Zoloto и Варум завершился в Москве

Этот двухдневный open-air снова проходил в московском саду «Эрмитаж». Здесь вновь построили две сцены: главную, названную Альфа Stage и джазовую, где выступали молодые звезды этого стиля, например, открытая Игорем Бутманом вокалистка Сандра Фракенберг — то притягательно-экспрессивная, то нежная и томная, особенно, в своей недавней премьере — Russian Lullaby. Звезд и событий было много. И хотя в воскресенье иногда заряжал надоедливый дождь, фестиваль Chess & Jazz — 2024 собрал около трех с половиной тысяч зрителей.
Это фестиваль — любит своих артистов. Ведь каждому исполнителю или группе организаторы предоставляют здесь возможность сыграть свою полноценную программу, как правило, на 1 час 20 минут или чуть больше. И всегда сохраняют почти идеальный баланс в программе, где примерно вровень новых, актуальных имен и уважаемых знаменитостей.
Поэтому на этот Chess & Jazz многие приходили на артистов и группы, ставшие открытиями этого сезона. Пусть те и появились несколькими сезонами раньше, но рекордно-востребованы оказались именно в 2024 году. И тягуче-глумливая певица из Севастополя Ксения Минаева, продолжающая традиции очередного девичьего субстиля в поп-роке, названного «новой искренностью. И очередной флагман русского блюз-рока, в котором стихи не менее важны, чем музыка — группа “Сироткин” певца и гитариста Сергея Сироткина.
А группа Zoloto, играющая гитарный рок с электронным гарниром и образными резкими и метафоричными текстами в традициях Владимира Маяковского и обериутов, стала и одним из хэдлайнеров этого open-air. Конечно, прозвучал и ее главный на сегодня хит — «Ребра», где есть и такие самоироничные строчки: «Такое чувство, что мы с тобой произведения искусства». Влюбленные пары продолжили напевать их друг другу, даже когда песня уже закончилась…
Многие покупали билеты и ради звезд: Ёлка, Marselle, корифеи синти-попа и новой волны Tesla Boy Антона Севидова и Анжелика Варум, давшая именно здесь свой большой концерт, не частый в последнее время. Как всегда очаровательная, задорная, иногда томная, на радость зрителям она снова вспомнила немало своих звонких и теплых, обволакивающих хитов, еще из 90-х — в честь недавнего 55-летия. Анжелика Варум снова спела как круглая отличница, а зрители подпели ей, не сбиваясь с ритма и не забывая слова. Боясь пропустить любую ее улыбку или ноту…
Когда концерт на одной сцене заканчивался, то вскоре в дело вступала вторая. А еще в саду «Эрмитаж» можно было играть в шахматном турнире, метать летающую тарелку, соревноваться в бадминтон, танцевать и просто валяться на травке, дабы поднабраться хорошего настроения и тепла от еще пропитанных солнышком лужаек в самом центре Москвы.
Очень своевременная дозаправка позитивом и душевными эмоциями перед, увы, уже приближающейся осенью.