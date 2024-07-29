Фестиваль Chess & Jazz с участием Ёлки, Zoloto и Варум завершился в Москве

Многие покупали билеты и ради звезд: Ёлка, Marselle, корифеи синти-попа и новой волны Tesla Boy Антона Севидова и Анжелика Варум, давшая именно здесь свой большой концерт, не частый в последнее время. Как всегда очаровательная, задорная, иногда томная, на радость зрителям она снова вспомнила немало своих звонких и теплых, обволакивающих хитов, еще из 90-х — в честь недавнего 55-летия. Анжелика Варум снова спела как круглая отличница, а зрители подпели ей, не сбиваясь с ритма и не забывая слова. Боясь пропустить любую ее улыбку или ноту…