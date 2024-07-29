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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 29 июля 2024 года

Небольшой дождь и +29 обещает погода в Иркутске 29 июля.

Источник: Комсомольская правда

Переменная облачность и небольшой дождь ожидаются 29 июля в Иркутске. Температура воздуха поднимется до +29, ночью опустится до +16. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, ветер будет дуть северо-западный до 5−10 м/с.

В остальных частях Приангарья градусник термометра не поднимется выше +31, при облачной погоде температура воздуха составит лишь +21. В северных верхнеленских и в южных районах местами пройдут сильные дожди, ливни. В некоторых местах начнутся грозы.

В области ветер западный, северо-западный до 5−10 м/с, при грозах обещают шквалистое усиление до 15−20 м/с.

Вот что обещает погода в Иркутске и регионе 29 июля 2024 года.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что часть домов в Ленинском округе Иркутска останется без горячей воды 29 июля 2024 года.