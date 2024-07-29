Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 29 июля 2024 года

Переменная облачность и небольшой дождь ожидаются 29 июля в Иркутске. Температура воздуха поднимется до +29, ночью опустится до +16. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, ветер будет дуть северо-западный до 5−10 м/с.