Комсомольский авиазавод оплатит съём квартир своим работникам

— Воспользоваться возможностью компенсации аренды недвижимости могут все работники, трудоустроенные бессрочно по основному месту работы независимо от должности и стажа работы. При этом не нужно заключать дополнительный договор с предприятием: достаточно принести документы по требуемому перечню, — уточнили в пресс-службе производственного центра.