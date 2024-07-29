Комсомольский авиазавод оплатит съём квартир своим работникам

Производственный центр в Комсомольске-на-Амуре филиала ПАО «Яковлев» «Региональные самолеты» выиграл субсидию Минпромторга Российской Федерации на компенсацию сотрудникам авиазавода части затрат на аренду жилья, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Теперь каждый работник, не имеющий собственного жилья в городе Юности, может получить компенсацию до половины затрат на съём квартиры. Итоговый размер компенсации определяется индивидуально, и зависит от количества членов семьи и площади арендуемого жилья.
— Воспользоваться возможностью компенсации аренды недвижимости могут все работники, трудоустроенные бессрочно по основному месту работы независимо от должности и стажа работы. При этом не нужно заключать дополнительный договор с предприятием: достаточно принести документы по требуемому перечню, — уточнили в пресс-службе производственного центра.
Также работники авиапредприятия могут получить деньги от государства за весь 2024 год без удержания НДФЛ. Подать заявку на получение субсидии и документы нужно до 01 августа 2024 года.