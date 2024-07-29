Началось строительство Дворца бракосочетания в Ангарске

В Ангарске на пересечении улиц Зурабова и Троицкой построят двухэтажный Дворец бракосочетания, общая площадь которого составит 1,5 тысячи квадратных метров. Помещение сможет вместить в себя до 100 человек. На данный момент подрядной организацией смонтировано ограждение земельного участка. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Ангарского городского округа.
Главный вход в дворец будет находиться с угла здания, напротив Сталинградской аллеи. Проектом предусмотрена парадная лестница, отдельная комната для жениха и невесты и гардероб. Для работников здания также выделяется отдельное помещение. Для семьи и друзей будет обустроена комната, где они в комфортной обстановке смогут дождаться начала церемонии.
— Внешний вид объекта подчеркнет торжественность данного места — белые фасады, окна в пол с темно-серыми переплетами, цветовые нюансы в виде полированных надписей, световой фонарь «под золото», цоколь из светло-серого керамогранита, — сообщили в пресс-службе АГО.
Вокруг ЗАГСа будут установлены скамейки, урны, освещение, парковка, газоны и пешеходные дорожки. А вдоль сквера Троицкой обустроят сквер новобрачных.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшете открыли памятную доску в честь моряков, которые погибли на СВО.