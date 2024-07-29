Началось строительство Дворца бракосочетания в Ангарске

Главный вход в дворец будет находиться с угла здания, напротив Сталинградской аллеи. Проектом предусмотрена парадная лестница, отдельная комната для жениха и невесты и гардероб. Для работников здания также выделяется отдельное помещение. Для семьи и друзей будет обустроена комната, где они в комфортной обстановке смогут дождаться начала церемонии.