Остаются подтопленными три района в Иркутской области

МЧС продолжает держать под контролем процесс прохождения паводков в семи поселках Иркутской области. Больше всего подтопленных приусадебных участков находится в Тайшетском районе. Их зафиксировано 27. Ситуация обстоит намного лучше в Тулунском районе, там подтопило пять участков, в Черемховском шесть. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС Иркутской области.