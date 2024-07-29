Остаются подтопленными три района в Иркутской области

МЧС продолжает держать под контролем процесс прохождения паводков в семи поселках Иркутской области. Больше всего подтопленных приусадебных участков находится в Тайшетском районе. Их зафиксировано 27. Ситуация обстоит намного лучше в Тулунском районе, там подтопило пять участков, в Черемховском шесть. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС Иркутской области.
— В связи с неблагоприятным прогнозом погоды на территории Иркутской области силы и средства МЧС России находятся в режиме повышенной готовности, — сообщили в пресс-службе ведомства.
На местах подтоплений ведут работы более 30 специалистов, семь единиц техники, плавучие сооружения, вертолет Ми-8 МЧС России, а также беспилотный летательный аппарат.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 17 участков дорог было повреждено паводками в Иркутской области.