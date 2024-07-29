NYT: Влияние истребителей F-16 на конфликт на Украине будет ограниченным

Поставка Украине истребителей F-16 западными странами не сможет немедленно изменить ситуацию на поле боя. Об этом пишет газета The New York Times.
Нехватка обученных пилотов и ограниченное число самолетов «будут сдерживать влияние» на ход боевых действий в ближайшей перспективе, поясняет издание.
Кроме того, говорится в статье, у России было много времени на укрепление своей оборонительной инфраструктуры, особенно в прифронтовых районах, передает ТАСС.
F-16 и их пилоты столкнутся с жестким сопротивлением российской противовоздушной обороны как с земли, так и в небе, заявил изданию военный эксперт аналитического центра RAND (деятельность признана нежелательной на территории РФ) Хантер Столл.
Напомним, в июле госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон вместе с союзниками прямо сейчас направляют Украине истребители F-16, которые будут летать в украинском небе уже этим летом.
Однако спустя чуть больше недели Владимир Зеленский пожаловался что, западные самолеты так и «не долетели» на Украину.