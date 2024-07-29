Участки дорог разрушены из-за паводков в Нижнеудинском районе

В Нижнеудинском районе в Атагайском муниципальном образовании сильно разлились реки. Притоками затопило Усть-Кадуй, Октябрьский, а также подтопило Лесной. Были разрушены дороги в разных направлениях. Зато обстановка на самой реке Уда спокойная, никаких происшествий не наблюдается. Об этом сообщил мэр Нижнеудинского района Анатолий Крупенев.
— Зато есть хорошие новости: в разгаре благоустройство территории школы № 12 в городе Нижнеудинске, практически завершено строительство школы, детского сада и интерната в Алыгджере, капитально ремонтируются дороги в селах Мельница, Вершина, Худоелань. Работники сельского хозяйства обрабатывают поля, — пишет Крупенев в своем телеграмм-канале.
Сейчас на разрушенных дорогах ведутся восстановительные работы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Нижнеудинском районе на 26 км автодороги Шумский-Чеховов уже обустроили объездную.