Ряд посёлков Хабаровского края на этой неделе останется без света

В связи с расчисткой просеки и рубкой деревьев в районе прохождения высоковольтной линии 110 кВ Иннокентьевка — Троицкое с ответвлением на подстанцию «Лидога», администрация Нанайского района уведомила о прекращении подачи электроэнергии в ряд населенных пунктов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Свет будут отключать с 29 июля по 1 августа включительно с 14:00 до 18:00 в следующих поселках: Лидога, Нижняя Манома, Троицкое, Джари, Найхин, Даерга, Дада, Гасси и Дубовый Мыс.
В прошлый раз подобная санитарная рубка в Нанайском районе проводилась в начале июня текущего года.