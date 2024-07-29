Ряд посёлков Хабаровского края на этой неделе останется без света

В связи с расчисткой просеки и рубкой деревьев в районе прохождения высоковольтной линии 110 кВ Иннокентьевка — Троицкое с ответвлением на подстанцию «Лидога», администрация Нанайского района уведомила о прекращении подачи электроэнергии в ряд населенных пунктов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».