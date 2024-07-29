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Ряд посёлков Хабаровского края на этой неделе останется без света

Это связано с санитарной рубкой деревьев вдоль ЛЭП.

Источник: Reuters

В связи с расчисткой просеки и рубкой деревьев в районе прохождения высоковольтной линии 110 кВ Иннокентьевка — Троицкое с ответвлением на подстанцию «Лидога», администрация Нанайского района уведомила о прекращении подачи электроэнергии в ряд населенных пунктов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Свет будут отключать с 29 июля по 1 августа включительно с 14:00 до 18:00 в следующих поселках: Лидога, Нижняя Манома, Троицкое, Джари, Найхин, Даерга, Дада, Гасси и Дубовый Мыс.

В прошлый раз подобная санитарная рубка в Нанайском районе проводилась в начале июня текущего года.

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