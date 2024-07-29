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Дожди пообещали в первые дни августа в Астане

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней, с 29 июля по 4 августа. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сейчас в Сакраменто: +21° 4 м/с 56% 758 мм рт. ст. +28°
Источник: Nur.kz

29 июля в Астане ожидается ясная погода без осадков. Температура в среднем составит +19 градусов. Днем воздух может прогреться до +25 градусов, но ночью температура опустится до +10 градусов. Скорость ветра составит 5,6 м/с.

30 июля — вновь без осадков. Температура составит около +22 градусов. Максимальная температура составит +27 градусов, а минимальная — в районе +13 градусов. Скорость ветра составит до 5,3 м/с.

31 июля синоптики пообещали переменную облачность. Средняя температура — около +25 градусов. Днем температура поднимется до +30 градусов, а ночью опустится до +20 градусов. Скорость ветра составит 6,0 м/с.

1 августа в Астане обещают небольшой дождь. Температура в среднем составит +26 градусов. Максимально температура поднимется до +33 градусов, а опуститься может до +20 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,6 м/с.

2 августа вновь, согласно прогнозам, будет небольшой дождь. Среднесуточная температура — в районе +24 градусов. Днем воздух прогреется до +29 градусов, а ночью похолодает до +16 градусов. Скорость ветра составит 9,0 м/с.

3 августа снова прогнозируют небольшой дождь. Температура в среднем остановится на отметке +20 градусов. Максимальная температура составит +24 градусов, минимальная — около +15 градусов. Прогнозируемая скорость ветра — 8,4 м/с.

4 августа ожидается дождливая погода. Средняя температура составит +20 градусов. Воздух может прогреться и до +27 градусов, но ночью похолодает до +16 градусов. Скорость ветра составит 9,0 м/с.