Аварийно отключили свет в Октябрьском районе Иркутска 29 июля

29 июля ближе к шести утра пропал свет в Октябрьском районе Иркутска. Под отключение электроснабжения частично попали дома на Байкальской, Маршала Жукова и Ржанова. Об этом сообщили в телеграмм-канале «Свет 38».
— Бригада Южных электрических сетей направлена для определения и устранения причины отключения, — пишут в телеграмм-канале.
Устранить причину неполадок и вернуть электричество обещают ближе к 11 часам утра по местному времени. Всю необходимую информацию можно узнать самостоятельно, позвонив оператору контакт-центра.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что переправе через реку Лена в Иркутской области провалился грузовой автомобиль. Причиной стало игнорирование водителя ограничений допустимого к проезду тоннажа. На следующие несколько дней перекрыто движение в районе села Тутура.