Сакраменто
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аварийно отключили свет в Октябрьском районе Иркутска 29 июля

Устранить проблему обещают к 11:00.

Источник: Комсомольская правда

29 июля ближе к шести утра пропал свет в Октябрьском районе Иркутска. Под отключение электроснабжения частично попали дома на Байкальской, Маршала Жукова и Ржанова. Об этом сообщили в телеграмм-канале «Свет 38».

— Бригада Южных электрических сетей направлена для определения и устранения причины отключения, — пишут в телеграмм-канале.

Устранить причину неполадок и вернуть электричество обещают ближе к 11 часам утра по местному времени. Всю необходимую информацию можно узнать самостоятельно, позвонив оператору контакт-центра.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что переправе через реку Лена в Иркутской области провалился грузовой автомобиль. Причиной стало игнорирование водителя ограничений допустимого к проезду тоннажа. На следующие несколько дней перекрыто движение в районе села Тутура.