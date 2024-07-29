RT опубликовал фото украинских наемников в Африке, работающих на племя туарегов

По информации источников RT, военкор «Белый» планировал раскрыть не только фотографии наемников, но и данные о том, как туареги проходят обучение на Украине. Источники издания утверждают, что туарегов, задействованных в конфликте, вывозят на Украину для специальной подготовки. Там их обучают управлению FPV-дронами. Издание пишет, что военкор намеревался в последний раз выехать на передовую, вернуться и опубликовать всю собранную информацию.