Нейросети помогут привить юным омичам любовь к чтению

Омские библиотеки запустили проект «Арт-лаборатория», задача которого — привить школьникам потребность к чтению. Юные омичи обсуждают прочитанные книги, воплощают темы произведений в прикладном творчестве и даже участвуют в формировании образов литературных героев с помощью нейросетей.
До конца этого года планируется провести 90 занятий для школьников 8−14 лет. В настоящее время «Арт-лаборатория» курсирует по библиотекам Советского округа.
Оригинальный алгоритм формирования у школьников навыков осознанного и постоянного чтения авторы представили на грантовом конкурсе «Родные города». И получили поддержку Омского НПЗ.
Участвовать просто: заранее записаться на курс, позвонив в библиотеку. Дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в приоритете. Расписание занятий можно узнать на сайте омских библиотек.
Грантовый конкурс стартовал более десяти лет назад. За это время только в Омской области реализовано более 200 проектов. В этом году поддержано 12 инициатив. Наиболее популярным стало культурное направление: школа книжного блогера, музыкальные репетиции, лекции и выставки.
«Мы видим, как еще один грантовый проект, реализованный благодаря идеям “Омских муниципальных библиотек” и поддержке программы социальных инвестиций “Родные города”, служит на пользу городу и его юным жителям. Стоит отметить, библиотеки используют любые способы, чтобы привить детям любовь к чтению. В этом году подключили нейросети. Думаю, что эта история ни на один год: настолько интересный подход», — отметила заместитель мэра города Омска Инна Елецкая.
Поддержка образовательных проектов является одним из основных направлений программы социальных инвестиций компании.
«Создание объектов, как мобильная арт-лаборатория, считается фундаментальным вкладом в развитие юных омичей. И сыграет положительную роль в их будущем. Мы поддерживаем такие проекты, оказывая финансовую, медийную и экспертную помощь», — отметил генеральный директор предприятия Олег Белявский.