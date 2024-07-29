Нейросети помогут привить юным омичам любовь к чтению

«Мы видим, как еще один грантовый проект, реализованный благодаря идеям “Омских муниципальных библиотек” и поддержке программы социальных инвестиций “Родные города”, служит на пользу городу и его юным жителям. Стоит отметить, библиотеки используют любые способы, чтобы привить детям любовь к чтению. В этом году подключили нейросети. Думаю, что эта история ни на один год: настолько интересный подход», — отметила заместитель мэра города Омска Инна Елецкая.