Понедельник на Южном Урале будет дождливым

В понедельник, 29 июля, в Челябинской области будет облачно, небольшие, местами умеренные дожди. Температура воздуха днем составит от +16 до +21 градуса. Ветер западный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 13.
В Челябинске облачно, дождь. Температура воздуха днем составит от +17 до +19 градусов. Ветер западный 4−9 метров в секунду, порывы до 12.
День Ангела сегодня, 29 июля, у Алевтины (Валентины), Афиногена, Иакова, Иоанна, Иулии, Матроны, Павла, Петра и Феодора.
Между прочим, 29 июля 2024 года отмечают день Афиногена Тихого. Согласно народным приметам, сегодня нельзя мыть и подметать полы. Дело в том, что с мусором и грязью из жилища может пропасть благополучие.