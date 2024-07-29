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Понедельник на Южном Урале будет дождливым

В понедельник, 29 июля, в Челябинской области будет облачно, небольшие, местами умеренные дожди.

Сейчас в Сакраменто: +21° 4 м/с 56% 758 мм рт. ст. +28°

В понедельник, 29 июля, в Челябинской области будет облачно, небольшие, местами умеренные дожди. Температура воздуха днем составит от +16 до +21 градуса. Ветер западный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 13.

В Челябинске облачно, дождь. Температура воздуха днем составит от +17 до +19 градусов. Ветер западный 4−9 метров в секунду, порывы до 12.

День Ангела сегодня, 29 июля, у Алевтины (Валентины), Афиногена, Иакова, Иоанна, Иулии, Матроны, Павла, Петра и Феодора.

Между прочим, 29 июля 2024 года отмечают день Афиногена Тихого. Согласно народным приметам, сегодня нельзя мыть и подметать полы. Дело в том, что с мусором и грязью из жилища может пропасть благополучие.