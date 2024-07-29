В Норильске запускают первую газовую заправку

В Норильске скоро запустят первую на Таймыре газовую заправку. Она будет находиться на трассе Норильск — Талнах.
Жители Таймыра впервые смогут перевести автомобили на более экологичный по сравнению с бензином и дизелем газ. К тому же он более выгоден.
Строительство газовой АЗС ведётся с 2020 года. На днях было получено заключение об окончании строительства заправки. Она полностью безопасна и соответствует всем современным стандартам и регламентам. По мощности она обеспечит газом Таймыр на годы вперёд.
Газ добывается на Таймыре. Он будет значительно дешевле, чем дизель, который приходится привозить с материка. По сути, это местное норильское топливо. С месторождения по трубе газ транспортируется на газораспределительную станцию, а далее по отводу — на заправку.
«Успешно пройден большой этап пусконаладочных работ, комплексного опробования. И сейчас мы вышли на этап ввода объекта в эксплуатацию с дальнейшей регистрацией в Ростехнадзоре в соответствии с требованиями действующего законодательства. Важным условием для отпуска газа физлицам является готовность машины — газовое оборудование автомобиля должно быть либо заводского изготовления, либо машина должна быть переоборудована только сертифицированной организацией и иметь все необходимые документы», — рассказал руководитель по направлению АО «Норильсктрансгаз» Ярослав Новиков.
Отметим, что строительство газовой АЗС является частью национального проекта «Экология» и федерального проекта «Чистый воздух».