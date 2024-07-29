В Норильске запускают первую газовую заправку

«Успешно пройден большой этап пусконаладочных работ, комплексного опробования. И сейчас мы вышли на этап ввода объекта в эксплуатацию с дальнейшей регистрацией в Ростехнадзоре в соответствии с требованиями действующего законодательства. Важным условием для отпуска газа физлицам является готовность машины — газовое оборудование автомобиля должно быть либо заводского изготовления, либо машина должна быть переоборудована только сертифицированной организацией и иметь все необходимые документы», — рассказал руководитель по направлению АО «Норильсктрансгаз» Ярослав Новиков.