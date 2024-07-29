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Более 6,5 тысяч человек прошли Крестным ходом в честь Крещения Руси в Омске

В воскресенье, в день святого равноапостольного князя Владимира и воспоминания Крещения Руси в Омске прошёл Крестный ход.

В нём приняли участие более 6,5 тысяч православных верующих. Они прошли по центру города от Свято-Успенского до Николо-Казачьего собора.

« “Людская река” текла по центральным улицам города с молитвой к Богу об Отечестве, родных и близких. По прибытии на площадь перед Николо-Казачьим собором митрополит Дионисий и губернатор Омской области Виталий Хоценко обратились к собравшимся с приветственными словами, поздравили их с праздником и подчеркнули определяющее значение решения князя Владимира о Крещении Руси более 1000 лет назад», — рассказали в пресс-службе омской епархии.

Главной святыней хода стала Абалакская икона Божией Матери «Знамение», прибывшая в Омск из Тобольска специально ко дню Крещения Руси.

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