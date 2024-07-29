«Тигриный» праздник с размахом отметили в Уссурийске

«Именно тигр является символом нашего края. Этот праздник объединяет всех, кто восхищается этим полосатым хищником, кто любит и оберегает природу. Важно, что в сегодняшнем фестивале участвуют так много детей — они сызмальства учатся экологической повестке, любви к природе. Безусловно, они будут продолжать ее беречь и дальше, для потомков, чтобы те могли видеть и тигров, и леопардов», — сказал Губернатор.