«Тигриный» праздник с размахом отметили в Уссурийске

На центральной площади города для жителей и гостей была организована насыщенная программа, рассчитанная на участников всех возрастов: игры, мастер-классы, танцевальный флешмоб, семейный забег «Беги, как тигр», стратегические сессии на экологическую тематику и концерт кавер-группы «MAZE».
«Изюминкой» праздника стало тигриное шествие, перед началом которого по площади со звериным рыком проехала колонна стилизованных под «хозяина тайги» байкеров. После них проследовали самые маленькие уссурийцы, креативно представляя свои детские сады и школы. В общей сложности в «тигрином» параде приняли участие более 1,5 тысячи человек, всего же фестиваль тигра собрал более 5 тысяч человек.
Вместе с приморцами в праздничном шествии прошел Олег Кожемяко. Он поздравил гостей мероприятия с праздником.
«Именно тигр является символом нашего края. Этот праздник объединяет всех, кто восхищается этим полосатым хищником, кто любит и оберегает природу. Важно, что в сегодняшнем фестивале участвуют так много детей — они сызмальства учатся экологической повестке, любви к природе. Безусловно, они будут продолжать ее беречь и дальше, для потомков, чтобы те могли видеть и тигров, и леопардов», — сказал Губернатор.
На празднике был анонсирован еще один фестиваль — первые семейные Уссурийские игры, которые пройдут 8 сентября. В торжественной обстановке Олег Кожемяко, мэр Уссурийска Евгений Корж, депутат Государственной Думы Александр Щербаков дали старт приему заявок на участие в празднике, главная цель которого — популяризация семейных ценностей, отмечает пресс-служба краевого правительства.