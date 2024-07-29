Ливни и сильная жара: погода в Казахстане на 29 июля

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, на юго-западе Атырауской, на северо-западе Карагандинской, на западе, юге, севере Алматинской, на юго-востоке и юге Актюбинской, на юге Восточно-Казахстанской, на юге, в центре и на западе области Абай, на юге области Улытау, на севере и востоке области Жетысу прогнозируется высокая пожарная опасность.