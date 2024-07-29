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Ливни и сильная жара: погода в Казахстане на 29 июля

В Казгидромете рассказали, какая погода ожидает жителей Казахстана в понедельник, 29 июля, передает Tengrinews.kz.

Сейчас в Сакраменто: +21° 4 м/с 56% 758 мм рт. ст. +28°

«Под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды на большей части страны, пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, на юго-западе, севере, востоке страны ожидаются сильные дожди».

говорится в сообщении.

Днем в Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях, в области Жетысу, на юге области Абай и в пустынных районах Туркестанской по-прежнему сильная жара.

«Днем на севере, в центре Алматинской области, на севере, юге, в центре области Жетысу и на западе Жамбылской области сохраняется очень сильная жара».

пояснили в Казгидромете.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, на юго-западе Атырауской, на северо-западе Карагандинской, на западе, юге, севере Алматинской, на юго-востоке и юге Актюбинской, на юге Восточно-Казахстанской, на юге, в центре и на западе области Абай, на юге области Улытау, на севере и востоке области Жетысу прогнозируется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, на юго-востоке Атырауской, на юге Костанайской, на юге, в пустынных районах Туркестанской, в центре и на юге Кызылординской области, на западе и в центре области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.