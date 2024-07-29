Доцент Иванова-Швец: Пенсионеры-инвалиды 1 группы старше 80 лет получат доплату

В августе, помимо традиционных для начала каждого месяца доплат к пенсиям определенных категорий граждан, ожидается еще одна. Об этом рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
По ее словам, речь идет о доплате в 1200 рублей пенсионерам старше 80 лет, являющихся инвалидами 1 группы, которым полагается уход.
Раньше эту выплату получали граждане, которые ухаживали за такими людьми. Теперь выплату по уходу получат все пенсионеры, которым она положена, вне зависимости от наличия ухаживающего. Соответствующую поправку Госдума приняла на днях.
При этом оформлять ничего не понадобится, все будет назначено автоматически, отметила Иванова-Швец в беседе с агентством «Прайм».
Кроме того, традиционно ежемесячно происходят изменения в выплатах для отдельных категорий пенсионеров. Так, доплату в размере двойной фиксированной части страховой пенсии в 16269,75 рублей получат пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста и получившие инвалидность 1 группы, сообщила экономист.
Ранее сообщалось, что Социальный фонд России с первого августа проведет перерасчет накопительной пенсии россиян и срочной пенсионной выплаты, которую получают участники программы софинансирования пенсии. Перерасчет будет беззаявительным — специально обращаться за ним не нужно. С первого августа также произойдет перерасчет страховых пенсий работавших в 2023 году пенсионеров. Прибавка придет автоматически в день выплаты пенсии.