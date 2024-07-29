Доцент Иванова-Швец: Пенсионеры-инвалиды 1 группы старше 80 лет получат доплату

Ранее сообщалось, что Социальный фонд России с первого августа проведет перерасчет накопительной пенсии россиян и срочной пенсионной выплаты, которую получают участники программы софинансирования пенсии. Перерасчет будет беззаявительным — специально обращаться за ним не нужно. С первого августа также произойдет перерасчет страховых пенсий работавших в 2023 году пенсионеров. Прибавка придет автоматически в день выплаты пенсии.