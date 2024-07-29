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Свыше 30 пожилых людей эвакуировали из пансионата под Челябинском из-за подтопления

Свыше 30 пожилых людей экстренно эвакуировали из пансионата в Коркинском округе (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Поздно вечером 28 июля стало известно, что часть скального грунта, которым было отсыпано русло реки Каменка в районе федеральной трассы А-310, ушла вместе с потоком воды. В результате вода начала прибывать в микрорайон Тимофеевка.

«Потребовалась эвакуация проживающих в пансионате “Аврорины зори”, куда были направлены службы экстренного реагирования. Свыше 30 людей пожилого возраста были размещены в школе № 14», — информируют местные власти.

Во время проведения эвакуационных мероприятий уровень воды стабилизировался. В целом на территории Коркино местами отмечается снижение уровня воды.