Дожди и грозы ждут жителей Омской области в конце июля

Погода в Сакраменто: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Таков прогноз синоптиков Обь-Иртышского УГМС.
В понедельник, 29 июля, помимо кратковременных дождей также возможны грозы. Температура воздуха днём будет в пределах от +20 до +25 градусов. Ветер подует с юго-запада со скоростью 7−12 м/с, при грозе — с порывами до 15−18 м/с.
Днём 30 июля столбики термометров в регионе покажут +19…+24 градуса. Ветер всё также будет дуть с юго-запада, его скорость составит 8−13 м/с. Днём и ночью местами пройдут кратковременные дожди.
В среду, 31 июля, также ожидаются кратковременные дожди. Воздух прогреется до +22…+27 градусов. Ветер юго-западного и южного направления будет дуть со скоростью 7−12 м/с.