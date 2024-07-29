Дожди и грозы ждут жителей Омской области в конце июля

В понедельник, 29 июля, помимо кратковременных дождей также возможны грозы. Температура воздуха днём будет в пределах от +20 до +25 градусов. Ветер подует с юго-запада со скоростью 7−12 м/с, при грозе — с порывами до 15−18 м/с.