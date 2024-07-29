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Красноярск попал в топ-10 городов с доступным экологическим образом жизни, но жители с этим не согласны

Краевая столица заняла 10 место из 10.

Источник: Reuters

Красноярск вошёл в топ-10 экофрендли городов-миллионников. Город занял 10 место среди по удобству ведения экологического образа жизни.

Рейтинг составили совместно эксперты 2ГИС и сотрудники научного центра Smart Urban Nature. Города оценивались по шести критериям:

  • доступность парков
  • близость водоёмов
  • общественный транспорт
  • велоинфраструктура
  • разнообразие экопрактик
  • самочувствие жителей

По доступности и близости воды Красноярск расположился на втором месте. А вот парков в нашем городе немного, по этому параметру краевая столица оказалась на восьмом месте. С транспортом тоже в Красноярске не все гладко. По этому пункту мы на десятой строчке. Самочувствие красноярцев оказалось худшим среди остальных городов-миллионников страны — жители поставили 4,8 балла из 10.

В результате Красноярск набрал 53,7 балла из 100. Однако это не помешало столице региона войти в топ, замкнув десятку. Самыми экофрендли городами оказались Санкт-Петербург, Москва и Пермь.

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экология