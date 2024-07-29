Красноярск попал в топ-10 городов с доступным экологическим образом жизни, но жители с этим не согласны

Красноярск вошёл в топ-10 экофрендли городов-миллионников. Город занял 10 место среди по удобству ведения экологического образа жизни.
Рейтинг составили совместно эксперты 2ГИС и сотрудники научного центра Smart Urban Nature. Города оценивались по шести критериям:
- доступность парков
- близость водоёмов
- общественный транспорт
- велоинфраструктура
- разнообразие экопрактик
- самочувствие жителей
По доступности и близости воды Красноярск расположился на втором месте. А вот парков в нашем городе немного, по этому параметру краевая столица оказалась на восьмом месте. С транспортом тоже в Красноярске не все гладко. По этому пункту мы на десятой строчке. Самочувствие красноярцев оказалось худшим среди остальных городов-миллионников страны — жители поставили 4,8 балла из 10.
В результате Красноярск набрал 53,7 балла из 100. Однако это не помешало столице региона войти в топ, замкнув десятку. Самыми экофрендли городами оказались Санкт-Петербург, Москва и Пермь.