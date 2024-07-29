Красноярск попал в топ-10 городов с доступным экологическим образом жизни, но жители с этим не согласны

По доступности и близости воды Красноярск расположился на втором месте. А вот парков в нашем городе немного, по этому параметру краевая столица оказалась на восьмом месте. С транспортом тоже в Красноярске не все гладко. По этому пункту мы на десятой строчке. Самочувствие красноярцев оказалось худшим среди остальных городов-миллионников страны — жители поставили 4,8 балла из 10.