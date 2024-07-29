Спрос на аренду квартир подскочил раньше обычного

«В этом году прирост стоимости аренды в июле получился вдвое больший, чем за тот же период в 2023 году, — отмечает гендиректор портала Павел Луценко. — Это произошло из-за отмены льготных ипотечных программ, по причине чего спрос стал смещаться с рынка продажи жилья на рынок аренды. Более того, арендаторы предвидят дальнейшее повышение ставок, и “горячий сезон”, обычно начинающийся в августе, в этом году дал о себе знать повышенным спросом на жилье уже во втором месяце лета. Предложение квартир в аренду в среднем по стране сократилось за месяц на 14%».