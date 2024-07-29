Спрос на аренду квартир подскочил раньше обычного

Аренда квартир этим летом стремительно дорожает. За июль повышение цен оказалось вдвое большим, чем в июле 2023 года, сообщает портал «Мир квартир». Предложение же на рынке, напротив, резко сократилось.
Сильнее всего за месяц поднялись цены на самые ликвидные арендные квартиры — «однушки». Стоимость аренды поднялась за месяц в 61 крупном городе из исследованных 70, снизилась в 9 локациях. Особенно сильно повысили арендную плату собственники квартир в Кургане (на 12,8%), Новосибирске (12,4%), Астрахани (11,7%).
Существеннее всего подешевел найм жилья в Брянске (на 6%) и Якутске (на 5,1%). В Москве аренда квартир с одной комнатой подорожала на 3%, до 49 196 ₽ в месяц, в Подмосковье — на 1,6%, до 31 162 ₽, в Санкт-Петербурге — на 2,6%, до 34 504 ₽ в месяц. В среднем по стране квартиры этого типа за месяц выросли в цене на 2,1%, до 23 566 ₽ в месяц.
«Двушки» в среднем по России подорожали на 1,5%, до 29 798 ₽ в месяц. Быстрее всего ставки росли в Калининграде (11,3%), Кургане (9,4%), Новосибирске (9,3%), сильнее всего упали в Тольятти (на 6,8%) и Ярославле (на 5,9%).
Трехкомнатные квартиры стали сдаваться дороже в 44 городах (наибольший рост отмечался в Волжском, сразу на 15%, и в Калуге (на 11%), наибольшее падение — в Нижнем Тагиле (на 10,2%). В среднем по России такие квартиры подорожали за июль на 1,1%, до 36 408 ₽ в месяц.
«В этом году прирост стоимости аренды в июле получился вдвое больший, чем за тот же период в 2023 году, — отмечает гендиректор портала Павел Луценко. — Это произошло из-за отмены льготных ипотечных программ, по причине чего спрос стал смещаться с рынка продажи жилья на рынок аренды. Более того, арендаторы предвидят дальнейшее повышение ставок, и “горячий сезон”, обычно начинающийся в августе, в этом году дал о себе знать повышенным спросом на жилье уже во втором месяце лета. Предложение квартир в аренду в среднем по стране сократилось за месяц на 14%».
Самая дорогая аренда квартир сейчас в Москве (около 49 тыс. руб. за «однушку, 61 тыс. руб. за “двушку” и 72 тыс. руб. в месяц за “трешку”). Самая дешевая среди исследованных городов в Брянске — порядка 14 тыс., 19 тыс. и 20 тыс. руб. за одно-, двух- и трехкомнатную квартиру соответственно.