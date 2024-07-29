Сакраменто
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае школьник погиб на электрической подстанции

Источник: Российская газета

Трое подростков попытались похитить медный провод в Богучанском районе Красноярского края. Один из них получил смертельный удар электрическим током.

Несчастный случай произошел вечером в воскресенье. Как полагают следователи, трое ребят в возрасте 13, 14 и 17 лет решили украсть провода с трансформаторной подстанции поселка Хребтовый. 14-летний школьник проник через ограждение станции, открыл трансформатор и, коснувшись оборудования под высоким напряжением, получил удар током. Мальчик умер на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.