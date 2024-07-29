В Красноярском крае школьник погиб на электрической подстанции

Несчастный случай произошел вечером в воскресенье. Как полагают следователи, трое ребят в возрасте 13, 14 и 17 лет решили украсть провода с трансформаторной подстанции поселка Хребтовый. 14-летний школьник проник через ограждение станции, открыл трансформатор и, коснувшись оборудования под высоким напряжением, получил удар током. Мальчик умер на месте происшествия.