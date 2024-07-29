Штаб Мадуро сообщил о его победе на выборах президента Венесуэлы

Представители предвыборного штаба действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро заявили о том, что уже знают результаты голосования на выборах, и, что глава государства одержал победу на них. Такое заявление сделал руководитель предвыборной кампании Хорхе Родригес.
«Это была победа для всех. Победа, которая поможет нам построить будущее», — заявил Родригес, выступление которого транслировал телеканал VTV.
Политик отметил, что в штабе уже есть результаты голосования. Вместе с тем он подчеркнул, что необходимо дождаться официальных результатов, которые в ближайшее время объявит местный ЦИК. Он также поблагодарил всех за прекрасную работу во время выборов.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля. Победителем становится тот кандидат, который наберет большинство голосов. На пост главы государства в текущем году претендуют 10 политиков.