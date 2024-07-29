Синоптики дали прогноз погоды на новую неделю в Башкирии.

В Башкирии в ближайшие дни сохранится дождливая погода, прогнозируют синоптики Башгидромтцентра.
Так, сегодня, 29 июля, в регионе местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный умеренный, при грозе порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +17,…+22 градуса.
Во вторник, 30 июля, также пойдут кратковременные дожди, ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, при грозе порывы до сильного. Ночью столбики термометров покажут +11,…+16 градусов, днем +21,…+26.
В среду, 31 июля, продолжатся кратковременные дожди, ожидаются ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, при грозе порывы до сильного. Ночью столбики термометров покажут +11,…+16 градусов, днем воздух прогреется до +21,…+26.