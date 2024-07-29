Депутат Немкин назвал признаком мошенничества фразы, вызывающие панику

Одним из явных признаков мошенничества являются фразы, которые вызывают у человека чувство срочности или паники. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
В качестве примера он привел следующие фразы: «Ваш счет будет заморожен через час, если вы не предоставите информацию» или «На ваше имя подан судебный иск, немедленно позвоните нам».
По словам Немкина, такие заявления рассчитаны на то, чтобы спровоцировать человека на поспешные действия без должного обдумывания.
Еще один признак мошенничества — просьбы о предоставлении конфиденциальной информации, например, звонящий просит пароль от банковского аккаунта, номер кредитной карты или код на обратной стороне. Депутат подчеркнул, что настоящие организации никогда не будут запрашивать по телефону пароли, номера кредитных карт, PIN-коды и другие личные данные.
Насторожить граждан должны и предложения о «выгодных» сделках и призах. Мошенники часто используют фразу о том, что человек выиграл в лотерею, но для получения приза нужно оплатить небольшой налог, либо предлагают кредит с «невероятно низкими процентами».
Другие признаки мошенничества: предложение необычным способом оплатить или перевести деньги. Злоумышленников также могут выдать ненормативная или сбивчивая речь, и использование технических терминов, с помощью которых они пытаются запутать человека.