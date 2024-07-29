Депутат Немкин назвал признаком мошенничества фразы, вызывающие панику

Еще один признак мошенничества — просьбы о предоставлении конфиденциальной информации, например, звонящий просит пароль от банковского аккаунта, номер кредитной карты или код на обратной стороне. Депутат подчеркнул, что настоящие организации никогда не будут запрашивать по телефону пароли, номера кредитных карт, PIN-коды и другие личные данные.