Сколько в Казахстане детей с ВИЧ

Всего в республике на диспансерном наблюдении сегодня состоит 30 984 казахстанца, живущих с ВИЧ.
«Из них мужчин 18 740 (60,5 процента), женщин 12 244 (39,5 процента). В том числе наблюдается 298 детей, живущих с ВИЧ».
Больше всего ВИЧ-инфицированных проживают в Алматы, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Костанайской и Павлодарской областях.
Известно также, что в этом году на лекарственное обеспечение для людей с ВИЧ выделили 11,1 миллиарда тенге.
На вопрос о том, участвует ли Казахстан в разработках лекарств от ВИЧ, в Минздраве ответили отрицательно.
«В настоящее время Казахстан не участвует в разработке лекарств от ВИЧ-инфекции, с учетом низкого количества людей, живущих с ВИЧ: всего более 30 тысяч человек».
Напомним: недавно Казахстану предложили отказаться от термина «ВИЧ-инфицированные». Вместо «ВИЧ-инфицированный человек» предлагают писать «человек, живущий с ВИЧ». Такое изменение вносится в соответствии с рекомендациями ООН по использованию терминологии в документах и законодательстве по вопросам ВИЧ.