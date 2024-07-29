Сколько в Казахстане детей с ВИЧ

Напомним: недавно Казахстану предложили отказаться от термина «ВИЧ-инфицированные». Вместо «ВИЧ-инфицированный человек» предлагают писать «человек, живущий с ВИЧ». Такое изменение вносится в соответствии с рекомендациями ООН по использованию терминологии в документах и законодательстве по вопросам ВИЧ.