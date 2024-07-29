Ученые выяснили, какие пять продуктов делают сосуды крепкими, очищая кровь

Исследователи назвали пять продуктов, которые помогут поддержать работу сердца и сосудов, не внося серьезных изменений в свой образ жизни. Достаточно добавить их в свой ежедневный рацион, передает Pronews.gr со ссылкой на медиков.
Чтобы снизить «плохой» холестерин и повысить «хороший», рекомендуется использовать для приготовления блюд оливковое масло, ценное тем, что оно содержит высокий процент мононенасыщенных жиров. Они помогают нам в борьбе с воспалением и опухолями.
Особым образом на сердечно-сосудистую систему влияют антиоксиданты и аминокислоты, которые есть в киноа. Такой гарнир обеспечивает защиту на клеточном уровне, а также помогают снизить холестерин и давление за счет клетчатки в составе.
Рассматривая различные виды фасоли, ученые обратили внимание на черную. Они выяснили, что ее регулярное употребление помогает организму поддерживать здоровый уровень холестерина и снизить риск развития сердечных заболеваний, укрепив сосуды. Кроме того, в продукте много растительного белка.
Ученые подчеркнули, что для сердца и сосудов важно присутствие в рационе жирных омега-3 кислот, обеспечивающих снижение уровня триглицеридов в организме и другие преимущества. Тут стоит обратить внимание на орехи. Полезные жиры, а также витамин B6, дает употребление морской рыбы, добавили специалисты.
Исследователи напомнили, что источники клетчатки на столе обладают способностью «впитывать» избыток насыщенных жиров, которые человек получает с вредной пищей. Например, употребляя обработанные продукты — ту же колбасу, жирные соусы и прочее. Отмечается, что провокаторы инфарктов, затрудняющие кровоток и засоряющие сосуды, вместе с пищевыми волокнами продуктами покидают организм.