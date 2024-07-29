Бесплатные продукты получат челябинцы, проживающие в затопленных домах

Речь, прежде всего, идет о тех, кто проживает в Ленинском районе.
«С 29 июля будет организована доставка бесплатных продуктовых наборов гражданам, проживающим в районах затопления», — сообщили в городской администрации.
Там напомнили, что с 26 июля в пункте временного размещения в школе № 75 дежурят 35 сотрудников комплексных центров социального обслуживания. По заявкам они закупают и доставляют продукты, товары первой необходимости и лекарства. За три дня отработано порядка 400 таких заявок.
«Осуществляется постоянная доставка горячего питания в семьи граждан, которые не могут выйти из подъездов и не изъявили желания перебраться в пункт временного размещения. Ежедневно более 200 человек получают горячее питание в пункте или на дому», — отчитываются власти.
Всего для оказания помощи людям только в Ленинском районе в выходные дни было задействовано более 100 сотрудников муниципальных учреждений.