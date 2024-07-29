Певица Си Си Кетч раскрыла секрет долговечности музыки 80-х

Одним из хедлайнеров на фестивале DreamFest в Баку стала певица Си Си Кетч. 31 июля она отметит 60-летие, и накануне праздника «Известия» расспросили ее, как ей по-прежнему удается собирать полные залы и вдохновлять целые поколения своей музыкой.
Главным секретом Си Си Кетч назвала способность «чувствовать себя собой и впитывать счастье из окружающих вещей».
«Я счастлива, потому что продолжаю заниматься музыкой и выступать с концертами. Счастлива, потому что я приехала сюда, в Баку. Я также верю в энергию Бога. Это важная часть моей жизни, и я буквально чувствую себя благословленной», — сказала она.
Певица отметила, что считает себя меломанкой и любит слушать совершенно разную музыку. При этом она уверена, что современным поп-исполнителям не хватает индивидуальности.
«Мне кажется, современная поп-музыка — это просто много людей, которые что-то делают. Порой даже не обладая особым талантом. Я не говорю, что у меня этот особый талант есть. Но музыка 80-х была глубже, это было что-то особенное. В ней была своя магия. Вероятно, поэтому мы слушаем ее уже столько лет. И я чувствую, что многие сегодняшние артисты ничего этого не имеют. Сейчас это ощущается слишком поверхностным», — отметила Си Си Кетч.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью певицы Си Си Кетч «Известиям»:
«У современных исполнителей нет магии музыки 80-х».