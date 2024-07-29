Певица Си Си Кетч раскрыла секрет долговечности музыки 80-х

«Мне кажется, современная поп-музыка — это просто много людей, которые что-то делают. Порой даже не обладая особым талантом. Я не говорю, что у меня этот особый талант есть. Но музыка 80-х была глубже, это было что-то особенное. В ней была своя магия. Вероятно, поэтому мы слушаем ее уже столько лет. И я чувствую, что многие сегодняшние артисты ничего этого не имеют. Сейчас это ощущается слишком поверхностным», — отметила Си Си Кетч.