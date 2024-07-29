Жители Башкирии смогут наблюдать метеорный поток.

В ночь с 29 на 30 июля жители Башкирии смогут увидеть ежегодный метеорный поток Южные Дельта Аквариды. По данным уфимского городского планетария, это один из самых активных потоков, в максимуме наблюдается 20−25 метеоров в час. Метеоры потока не очень яркие, имеющие желтоватый цвет. Но в этом году наблюдению максимума потока помешает убывающая Луна (освещено 30%). Она взойдет в полночь и немного засветит небо, не позволяя увидеть более слабые по яркости метеоры, отметили в планетарии.