Жители Башкирии смогут наблюдать метеорный поток.

В ночь с 29 на 30 июля жители Башкирии смогут увидеть ежегодный метеорный поток Южные Дельта Аквариды. По данным уфимского городского планетария, это один из самых активных потоков, в максимуме наблюдается 20−25 метеоров в час. Метеоры потока не очень яркие, имеющие желтоватый цвет. Но в этом году наблюдению максимума потока помешает убывающая Луна (освещено 30%). Она взойдет в полночь и немного засветит небо, не позволяя увидеть более слабые по яркости метеоры, отметили в планетарии.
Как ранее писал «Башинформ», ежегодный метеорный поток Южные Дельта Аквариды действует с 18 июля по 21 августа. Пик его активности приходится в ночь на 30 июля. Как и все метеорные потоки, Южные Дельта Аквариды нужно наблюдать за городом, подальше от городской засветки неба.