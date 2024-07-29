Форвард омского «Аванград» Владимир Ткачев получил серьезную травму ноги

Нападающий омского «Авангард» Владимир Ткачев получил травму во время очередной тренировки. У хоккеиста диагностировали разрыв ахиллова сухожилия. Об этом сообщил генменеджер клуба Антон Курьянов.
По словам Курьянова, сроки восстановления после травмы зависят от хода реабилитации и индивидуальных особенностей.
— Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв получил повреждение нижней части тела в ходе индивидуальной подготовки. К настоящему времени Владимир получил необходимый объем медицинской помощи. Терять лидера команды накануне старта сезона, безусловно, очень неприятно. Однако никакой паники у нас нет, она сейчас никак не поможет делу. В ближайшее время проведем консультации с руководством клуба и главным тренером, впереди много работы, — рассказал генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов.
В конце мая «Авангард» заключил с Владимиром Ткачевым контракт на пять лет. Форвард будет выступать в составе команды до 2029 года. В «Авангард» нападающий пришел в 2022 году.