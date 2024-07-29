«Решить проблему не поможет даже смертная казнь» — Сергей Арамилев о браконьерах

«Нужно учитывать и то, что у тигров очень высокая естественная смертность — то есть, 15−18 тигров ежегодно погибают без участия людей. Чаще всего они умирают от болезней или травм. Сколько конкретно хищников изымается антропогенно, точно сказать мы не можем — это достаточно плавающая история. Но, в принципе, показатели, правда, примерно такие, потому что если бы человек убивал больше тигров, то популяция бы снижалась стремительнее», — объяснил эксперт.