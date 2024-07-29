«Решить проблему не поможет даже смертная казнь» — Сергей Арамилев о браконьерах

Сегодня, 29 июля, отмечается Международный день тигра. При этом каждый год в России от рук человека погибает, приблизительно, 10−15 больших кошек, что составляет 1.5−2% от текущей популяции. Корреспондент ИА PrimaMedia поговорила с генеральным директором центра «Амурский тигр» Сергеем Арамилевым и узнала, можно ли минимизировать случаи гибели краснокнижных хищников от рук браконьеров или же число в 10−15 — погрешность, от которой невозможно избавиться.
Эксперт отметил, что браконьерство — социальный феномен. А значит, полностью искоренить это явление нереально, однако стремиться к тому, что бы максимально минимизировать прецеденты можно и нужно. Дело в том, что как только появляется система контроля, 99% людей становятся законопослушными, но в любом случае останется 1%, который всегда будет совершать преступления.
«Совершенный убийца» или культурное животное? Сергей Арамилев — о тиграх
Генеральный директор центра «Амурский тигр» о том, почему хищники стали чаще выходить к людям и как реабилитируют раненных животных.
«Ярким примером является ситуация, когда в арабских странах за воровство на площадях рубят кисти рук, а самый большой процент карманных краж происходит, как раз, на этом самом публичном наказании. Люди думают: “Это кого-то другого поймали — меня-то они уж точно не возьмут”. Даже смертная казнь не поможет, что уж говорить о простом ужесточении наказания?», — рассказал Арамилев.
Тем не менее, директор центра «Амурский тигр» пояснил, что российские силовые структуры — УМВД, ФСБ, таможня в этом плане работают достаточно эффективно. Ежегодно они пресекают деятельность преступных группировок, а единичных браконьеров вычисляют очень быстро.
«Нужно учитывать и то, что у тигров очень высокая естественная смертность — то есть, 15−18 тигров ежегодно погибают без участия людей. Чаще всего они умирают от болезней или травм. Сколько конкретно хищников изымается антропогенно, точно сказать мы не можем — это достаточно плавающая история. Но, в принципе, показатели, правда, примерно такие, потому что если бы человек убивал больше тигров, то популяция бы снижалась стремительнее», — объяснил эксперт.