Топ стран, где люди комфортно могут выйти на пенсию

«Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) определяет нормальный пенсионный возраст как возраст, в котором люди могут получать полные выплаты без штрафов и при условии, что они проработали беспрерывно с 22 лет».
Следующие несколько стран имеют пенсионный возраст 62 года или меньше, согласно отчету ОЭСР по пенсиям за 2023 год. В документе приводятся данные за 2022 год, последние доступные, которые основаны на информации, предоставленной странами ОЭСР.
Южная Корея
Пенсионный возраст в этой стране составляет 62 года.
Согласно ОЭСР, пенсионная система Южной Кореи была разработана еще в конце 1980-х годов.
Коста-Рика
В Коста-Рике пенсионный возраст различается для мужчин и женщин. Мужчины могут выходить на пенсию к 62 годам, а женщины — к 60 годам.
Полуостров Никоя в Коста-Рике является «голубой зоной», и это означает, что его жители живут дольше и здоровее, чем в среднем по миру.
Колумбия
Пенсионный возраст для мужчин в этой стране составляет 62 года.
Для женщин пенсионный возраст составляет 57 лет, один из самых низких среди стран — членов ОЭСР.
Индонезия
В Индонезии мужчины и женщины могут выходить на пенсию к 58 годам, что делает ее одной из стран с самым молодым пенсионным возрастом.
Индонезия не является членом ОЭСР, она пока только кандидат.
Ранее казахстанцы создали петицию за снижение пенсионного возраста среди женщин до 55 лет. Заместителя премьер-министра Тамару Дуйсенову спросили, насколько вероятно, что петицию поддержат в правительстве. Читайте здесь ее ответ.
Напомним, в Едином накопительном пенсионном фонде представили информацию о пенсионных накоплениях казахстанцев на 1 июля. В числе прочего в фонде озвучили максимальную сумму ежемесячной выплаты.