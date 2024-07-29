Холодную воду отключат в микрорайонах Хабаровска 31 июля

Жители двух микрорайонов Хабаровска останутся без холодной воды в среду, 31 июля. Людей просят запастись ресурсом заранее. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Водоканал» сообщает, что воды не будет из-за ремонта на сетях водопровода. Ее отключат практически на весь день. Краны опустеют в восемь часов утра и наполнятся только к полуночи.
«МУП города Хабаровска “Водоканал” сообщает, что 3 июля в связи с ремонтными работами на сетях водопровода в период с 08:00 до 24:00 будет отсутствовать холодное водоснабжение у потребителей поселка Горького и микрорайона “Квартал ДОС” (Большой Аэродром)», — говорится в официальном сообщении.
Автоцистернами предприятия организуют подвоз воды. Компания приносит свои изменения за неудобства и просит жителей указанных микрорайонов заранее запастись водой.
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